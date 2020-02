So lief das Spiel:

Leverkusen übernahm von Anfang an den dominanten Part und gewährte dem Gegner kaum Zugriff. Der FCA fokussierte sich auf die Defensivarbeit und lauerte auf Kontermöglichkeiten, die sich nur selten ergaben.

In der 20. Minute kam Winter-Neuzugang Edmond Tapsoba in einem Duell mit Florian Niederlechner zu Fall und hielt den Ball fest. Schiedsrichter Sven Jablonski bestrafte den Leverkusener mit Gelb. Niederlechner war mit der Entscheidung nicht zufrieden, da es für ihn die Verhinderung einer klaren Tormöglichkeit darstellte.

Fünf Minuten später gingen die Hausherren hochverdient in Führung. Sie schalteten nach einem gegnerischen Ballverlust blitzschnell um. Jonathan Tah köpfte zu Kai Havertz, der sich im Mittelkreis klasse durchsetzte, geradlinig in Richtung Tor marschierte und mit perfektem Timing in den Lauf von Moussa Diaby passte. Dieser drang in die linke Strafraumhälfte ein und schoss aus kurzer Distanz zum 1:0 ein.

Im Anschluss drückte Bayer zunächst noch etwas nach vorne, schaltete dann aber in den Verwaltungsmodus. Es ging mit 1:0 in die Kabinen.

Bayer spielte zu Beginn der zweiten Halbzeit forsch nach vorne. Augsburg tauchte nach dem Seitenwechsel lange nicht nennenswert in der Offensive auf. In der 59. Minute fiel das leistungsgerechte 2:0. Sven Bender mit einer Kopfballverlängerung auf Nadiem Amiri, der im Mittelkreis den Turbo zündete und bis in Strafraumnähe vordrang. Er zog aus etwa 21 Metern flach ab und traf links unten ins Tor.

Danach schien der Treffer zum 3:0 nur eine Frage der Zeit zu sein. Leverkusen erspielte sich eine Vielzahl guter Chancen, vergab diese jedoch. Die Fuggerstädter wurden in der Schlussphase zwar etwas aktiver, Torgefahr entstand aber zu selten.

Die beste Gäste-Chance ergab sich erst in der 89. Minute. Philipp Max flankte von der linken Außenbahn halbhoch ins Strafraumzentrum, wo Niederlechner den Ball klasse annahm und flach aufs kurze Eck knallte. Schlussmann Lukáš Hrádecký tauchte nach unten und verhindert den Anschlusstreffer.

Die Stimmen zum Spiel:

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Es ist ein gutes Ergebnis. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Wir haben zu langsam und zu viel zurückgespielt. Als wir schneller gespielt haben, sind wir mit unserer individuellen Qualität dann direkt gefährlich geworden. Hinten raus bin ich überhaupt nicht zufrieden. Da musst du das 3:0 machen und stattdessen haben wir zu viele einfache Fehler gemacht. So wäre es fast nochmal spannend geworden."

Martin Schmidt (Trainer FC Augsburg): "Es war das erwartete Spiel. Leverkusen hatte viel den Ball und ein gutes Positionsspiel. Wir konnten den Gegner zunächst ganz gut vom Tor weghalten. Wenn du hier was holen willst, musst du aus deinen wenigen Chancen auch was machen. Durch das 2:0 war der Weg dann noch steiler. Wir haben am Ende Risiko genommen, aber leider war es zu wenig."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Taktikwechsel geht nicht auf

Normalerweise setzt FCA-Coach Martin Schmidt auf eine Vierer-Abwehrreihe. Diesmal stellte er sein System allerdings um, indem er auf einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette setzte. Gegen den Ball ließ die defensive Fünferreihe zwar zunächst nicht allzu viel gefährliche Aktionen zu, problematisch wurde es aber bei Ballverlusten, da Leverkusen in diesen Fällen meist nur drei gegnerische Abwehrspieler vor sich hatte. Es ergaben sich somit Freiräume, in die vor allem der quirlige Diaby immer wieder durch kurze Sprints eindrang. So auch beim Treffer zum 1:0.

Die Statistik: 18

Beide Vereine standen sich in Deutschlands höchster Spielklasse 18 Mal gegenüber - gewinnen konnten die Augsburger dabei nie (zwölf Niederlagen, sechs Unentschieden). In der Bundesliga-Historie gibt es keine Begegnung, in der ein Klub so häufig nicht verlor.