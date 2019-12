So lief das Spiel:

Die so fulminant in die Saison gestartete "Werkself” wurde von Coach Peter Bosz ohne Wechsel im Vergleich zum Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf in die Partie geschickt. Der Sommer-Neuzugang vom Gegner aus Hoffenheim Kerim Demirbay bildete mit Shootingstar Kai Havertz die Doppel-Acht vor Charles Aránguiz. Alfred Schreuder wechselte nach dem Last-Minute-Sieg gegen SV Werder Bremen auf zwei Positionen: Florian Grillitsch und Ishak Belfodil (Startelf-Debüt in dieser Saison) kamen für Robert Skov und Christoph Baumgartner in die Startelf.

Nach wilden und offenen Anfangsminuten flachte das Spiel nach zehn gespielten Minuten mehr und mehr ab. Hoffenheim stand kompakt und überließ Bayer größtenteils den Ball, ließ jedoch im Gegenzug keine Torgefahr der "Werkself” zu. TSG-Coach Schreuder hatte mit seiner taktische Umstellung auf eine Viererkette und der Installierung eines dritten zentralen Mittelfeldspielers alles richtig gemacht. Einzig im Zweikampf auf der rechten Seite zwischen Stefan Posch und Leon Bailey gab es in den ersten 20 Minuten einige Schwierigkeiten, Bayer konnte diese jedoch nicht ausnutzen. In der Folge hatte Posch den Jamaikaner besser im Griff.

Bayer hatte große Probleme den Ball im letzten Drittel zu bewegen und konnte trotz 75% Ballbesitz im ersten Durchgang keinen gefährlichen Torschuss abgeben. Mittelstürmer Kevin Volland bekam wenige Bälle und konnte genauso wie Havertz keine Akzente setzen. So endete die erste Halbzeit ohne große Highlights mit 0:0.

Ecken-Feuerwerk in Leverkusen

Nach der Pause wirkte zunächste die TSG besser im Spiel, doch dieser Eindruck ließ schnell nach. Bayer erhöhte vermehrt das Tempo und kam vor allem nach den Einwechslungen von Lucas Alario und Nadiem Amiri für die blassen Volland und Demirbay immer besser nach vorne und wirkte nun gewillter den nächsten Sieg einzufahren. Die ganz großen und vor allem zwingenden Torchancen blieben allerdings weiterhin aus. Posch konnte gleich zweimal in letzter Not klären, als Bailey zum Einschuss bereit stand (67. Minute) und er Karim Bellarabi’s Schuss kurz vor der Linie blockte (68.).

Hoffenheim spielte in der Schlussviertelstunde komplett ohne offensive Entlastung und wurde von Bayer in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Trotzdem verteidigte die TSG mit allen Mitteln den Einschlag im eigenen Tor und konnte so das 0:0 über die Zeit retten. Gerade aufgrund der Vielzahl an Ecken (19:0) und Übergewicht an Ballbesitz (69:31) kann Bosz mit dem Unentschieden nicht sonderlich zufrieden sein, Hoffenheim kann sich gerade aufgrund der konzentrierten Abwehrleistung schon eher mit dem Unentschieden anfreunden.

Die Stimmen zum Spiel:

Lukas Hradecky (Bayer 04 Leverkusen): "Ich war heute fast nur Zuschauer. Das war eine wirklich gute Leistung von uns. Hoffenheim war heute ein bisschen passiv unterwegs. Ärgerlich, dass wir uns nicht belohnt haben und die Hoffenheimer nicht knacken konnten."

Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim): "Wir können aufgrund der bisherigen Leistungen von Bayer weitestgehend zufrieden sein. Trotzdem ist ein bisschen Wehmut dabei, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben."

Das fiel auf: Schwache Standards

Ein unfassbares 19:0 zeigte nach dem heutigen Spiel die Eckball-Statistik für Bayer 04 Leverkusen an. Doch leider konnte Bayer aus diesem Übergewicht keinen Profit schlagen, nur ein einziges Mal lag der Ball im Anschluss an eine Ecke im gegnerischen Tor. Hier hatte Schiedsrichter Felix Zwayer das Spiel jedoch deutlich hörbar vorher bereits unterbrochen, um einen robusten Zweikampf zwischen Pavel Kaderabek und Lars Bender zu unterbinden.

Der Tweet zum Spiel:

Während sich ein User bei Twitter über die vielen Flanken bei den Spielen vom FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München und SC Freiburg gegen den 1. FC Köln beschwert, hält Tobias Escher gekonnt dagegen: Das Spiel Bayer - TSG hatte ebenso viel zu bieten.

Die Statistik: 95%

Bayer hatte über die gesamte Spielzeit deutlich mehr Ballbesitz. In den ersten sechs Minuten etwa sage und schreibe 95%! Im Verlauf der Partie kamen die Gäste vermehrt an den Ball, trotzdem zeigte die Ballbesitz-Statistik nach 90 Minuten weiterhin ein Übergewicht von 69 zu 31 Prozent für die Gastgeber an. Da bekanntlich aber die Tore und nicht der Ballbesitz ausschlaggebend ist, muss sich Beyer trotzdem mit einer Punkteteilung begnügen.