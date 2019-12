So lief das Spiel:

Drei Punkte zum Jahresausklang - das hatte bei Bayer Leverkusen höchste Priorität, nachdem die "Werkself" zuletzt zwei Niederlagen in Folge kassierte. Der 1. FSV Mainz 05 hingegen wollte den Beierlorzer-Hype hochhalten und nach dem 5:0-Kantersieg gegen Werder Bremen zumindest einen Punkterfolg verbuchen.

Leverkusen generierte wie gewohnt viel Ballbesitz, kam jedoch zunächst selten in die Mainzer Gefahrenzone. Die Hausherren machten die Defensive eng, verteidigten kompakt und setzten immer wieder Nadelstiche in Form von schnellen Konterangriffen.

So fiel in der 32. Minute auch das vermeintliche Führungstor der Mainzer. Aaron Martín schickte Robin Quaison, der in den Strafraum auf Ádam Szalai durchsteckte. Aus 14 Metern verwandelte der Angreifer flach ins rechte Eck. Beim Zuspiel von Martín stand Quaison allerdings hauchzarrt im Abseits - das Tor zählte nicht.

Mainz übernahm in der Folge die Spielkontrolle, kombinierte stark im letzten Drittel und erspielte sich viele gute Torchancen. Vor dem gegnerischen Kasten zeigten sich die Hausherren allerdings nicht abschlussstark genug - und verpassten so den verdienten Führungstreffer.

Im zweiten Durchgang hielten die Leverkusener körperlich besser dagegen und kamen so zu mehr Spielkontrolle. Trainer Peter Bosz brachte zudem mit Karim Bellerabi neue Inspiration für den Flügel - Bayer war insgesamt offensiver aufgestellt und wurde so stetig gefährlicher.

In der 65. Minute gelang auch den Leverkusenern die vermeintliche Führung. Nadiem Amiri erkämpfte sich den Ball auf der linken Seite, zog in den Strafraum ein und legte quer auf Kevin Volland, der nur noch ins leere Tor einschieben musste. Bei seinem Ballgewinn spielte Amiri den Ball jedoch mit der Hand - der VAR schaltete sich ein - der Treffer zählte nicht.

Kurz nach dieser Entscheidung folgte die nächste schlechte Bayer-Nachricht: Die Gäste dezimierten sich. Wendell zog in der 72. Minute im Mittelkreis das taktische Foul und sah hierfür seine zweite Gelbe Karte im Spiel - Gelb-Rot war die Folge. Das Spiel glich sich in der Folge wieder aus.

Beide Mannschaften kamen zu gefährlichen Abschlusssituationen, in der Nachspielzeit sorgte Bayer Leverkusen schließlich noch für den umjubelten Last-Minute-Sieg in Unterzahl. Kai Havertz bediente Volland im Strafraum, der aus acht Metern an Robin Zentner scheiterte, allerdings am Ball blieb und anschließend querlegte. In der Mitte war der eingewechselte Lucas Alario zur Stelle und schob problemlos ein (90.+3).

Peter Bosz (Trainer Bayer 04 Leverkusen): "Das war ein verrücktes Spiel. Wir hatten in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten, in unser Spiel zu kommen, weil Mainz sehr physisch gespielt hat. Zur zweiten Hälfte haben wir umgestellt, sind mehr Risiko gegangen und haben es besser gemacht."

Achim Beierlorzer (Trainer 1. FSV Mainz 05): "Ich habe eine tolle Leistung meiner Mannschaft gesehen. Wir hatten richtig gute Möglichkeiten gegen einen sehr starken Gegner. Die Entschlossenheit im Abschluss hat etwas gefehlt. Dennoch bin ich sehr zufrieden mit der Leistung des Teams."

Das fiel auf: Zweikampfstarke Mainzer

Die Mainzer setzen in dieser Saison vermehrt auf ihre Physis und fahren gut mit dieser Taktik. Spielerisch starke Mannschaften haben es schwer, das eigene Kombinationsspiel zu forcieren, da sie stets bedrängt werden. Mainz geht mit viel Überzeugung auf die ersten Bälle, verdichtet die Pressingzone und verkleinert so den Spielraum der Gegner. Leverkusen hatte große Probleme sich an diese Gangart zu gewöhnen.

Die Statistik: 9

Am 18. November übernahm Achim Beierlorzer als Cheftrainer beim 1. FSV Mainz 05 und führte die Mainzer seither weg von einem Abstiegsplatz. In den sechs Spielen unter dem Neu-Coach holten die Mainzer insgesamt neun Punkte bei drei Siegen und drei Niederlagen. Keine Traumbilanz, doch betrachtet man die Art und Weise der Auftritte, ist mit Mainz im nächsten Jahr zu rechnen - und das nicht im Tabellenkeller.. Auffällig ist die entdeckte Offensivstärke der Mainzer: Sechs Spiele - 13 Tore.

