Bayer 04 Leverkusen - BVB live im TV, Livestream und Liveticker

Am 21. Spieltag der Bundesliga kommt es in der BayArena in Leverkusen zum Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund. Die Dortmunder sind aktuell Tabellendritter, haben drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München. Leverkusen folgt auf Rang fünf und kämpft um die Teilnahme am internationalen Geschäft.

Bayer Leverkusen - BVB: Die Bundesliga live im TV

Sky sendet das Spiel der Dortmunder in Leverkusen am Samstag, 8. Februar ab 18:30 Uhr live im TV bei Sky Bundesliga 1.

Bundesliga: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund im Livestream

Sky bietet einen Livestream zur Partie am 21. Bundesliga-Spieltag bei SkyGo an.

Leverkusen - BVB: Das Spiel im Liveticker

Bei Eurosport.de werdet ihr mit allen Informationen zur Bundesliga versorgt. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund.

Leverkusen - Dortmund: Die Bundesliga im Radio

Amazon.de überträgt wie alle Bundesligaspiele auch das Match zwischen Bayer und dem BVB im Radio.

Bayer Leverkusen - BVB: Die letzten 10 Duelle

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

14.09.2019: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 4:0

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 4:0 24.02.2019: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3:2

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3:2 29.09.2018: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2:4

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2:4 21.04.2018: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 4:0

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 4:0 02.12.2017: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1:1

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1:1 04.03.2017: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 6:2

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 6:2 01.10.2016: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2:0

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2:0 21.02.2016: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0:1

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0:1 20.09.2015: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3:0

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3:0 31.01.2015: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0:0

