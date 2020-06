Youngster Florian Wirtz hat bei Bayer Leverkusens 2:4 (1:3)-Niederlage gegen den FC Bayern Bundesliga-Geschichte geschrieben. Mit seinem Treffer zum Endstand in der 89. Minute avancierte er mit 17 Jahren und 34 Tagen zum jüngsten Torschützen im deutschen Oberhaus. Wirtz löste damit den bisherigen Rekordhalter Nuri Sahin ab, der der 2005 mit 17 Jahren und 82 Tagen für Borussia Dortmund traf.

Der eingewechselte Shootingstar traf nach Vorarbeit von Paulinho mit einem sehenswerten Schlenzer zum 2:4 (1:3)-Endstand gegen den FC Bayern (89.) und trug sich damit in die Geschichtsbücher als jüngster Bundesliga-Torschütze ein.

Erst vor wenigen Wochen hatte Florian Wirtz als drittjüngster Spieler der Historie (17 Jahre 15 Tage) sein Bundesliga-Debüt gegen den SV Werder Bremen (4:1) gegeben.

Die jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte:

1. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) am 6. Juni 2020 im Alter von 17 Jahren, 1 Monat und 3 Tagen

2. Nuri Sahin (Borussia Dortmund) am 26. November 2005 - 17 Jahre, 2 Monate und 21 Tagen

3. Julian Draxler (Schalke 04) am 1. April 2011 - 17 Jahre, 6 Monate und 12 Tage

4. Timo Werner (VfB Stuttgart) am 22. September 2013 - 17 Jahre, 6 Monate und 16 Tage

5. Christian Pulisic (Borussia Dortmund) am 17. April 2016 - 17 Jahre, 6 Monate und 30 Tage

6. Lars Ricken (Borussia Dortmund) am 11. März 1994 - 17 Jahre, 8 Monate und 1 Tag

7. Ibrahim Tanko (Borussia Dortmund) am 1. April 1995 - 17 Jahre, 8 Monate und 7 Tage

8. Jann-Fiete Arp (Hamburger SV) am 28. Oktober 2017 - 17 Jahre, 9 Monate und 22 Tage

9. Kai Havertz (Bayer Leverkusen) am 2. April 2017 - 17 Jahre, 9 Monate und 25 Tage

10. Mark-Andre Kruska (Borussia Dortmund) am 21. Mai 2005 - 17 Jahre, 10 Monate und 22 Tage

