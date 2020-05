Bayer Leverkusen hat einen herben Dämpfer im Kampf um den Einzug in die Champions League kassiert. Das Team von Trainer Peter Bosz unterlag dem VfL Wolfsburg nach desolater Leistung überraschend mit 1:4 (0:1). Marin Pongracic (43., 75.), Maximilian Arnold mit einem abgefälschten Freistoß (64.) und Renato Steffen (67.) trafen für die Gäste. Julian Baumgartlinger (85.) konnte lediglich verkürzen.

So lief das Spiel:

Bundesliga Haaland verletzt: BVB bangt im Liga-Endspurt um seinen Torjäger VOR EINER STUNDE

Bayer Leverkusen kam in den ersten Minuten gut ins Spiel und hatte die erste Chance durch Moussa Diaby (5.), der nach einem Stellungsfehler von VfL-Keeper Koen Casteels per Lupfer zur ersten Torchance kam. Marin Pongracic fälschte den Versuch in höchste Not zur Ecke ab.

In der Folge stabilisierte sich Wolfsburg und konnte auch erste offensive Akzente setzten. Edmond Tapsoba klärte eine Hereingabe von Joao Victor in höchster Not zur Ecke (12.), ehe João Victor nur vier Minuten später frei vor Lukas Hradecky auftauchte. Im Eins-gegen-Eins blieb der Leverkusener Schlussmann der Sieger und lenkte den Schuss des Angreifers aus spitzem Winkel zur Ecke (16.).

Leverkusen konnte erst in der 38. Minute wieder für Gefahr sorgen: Nadiem Amiri schoss einen Eckstoß direkt aufs Tor, den Casteels über die Latte lenkte. Den anschließenden Eckstoß köpfte Kai Havertz nur haarscharf über den Wolfsburger Kasten.

Der VfL belohnte sich für seine engagierte Leistung kurz vor der Pause, nachdem Pongracic einen Freistoß von Maximilian Arnold ins lange Eck köpfte (43.).

Leverkusen begann die zweite Halbzeit bemüht und hatte durch Diaby die Chance auf den Ausgleich, doch Kevin Mbabu lief den flinken Flügelspieler in letzter Sekunde ab und hinderte ihn am Abschluss.

In einer ausgeglichenen Phase brauchte der VfL nur elf Minuten, um die Partie zu entscheiden: Arnold traf nach einem abgefälschten Freistoß aus 18 Metern zum 2:0 (64.), Renato Steffen vollendete einen Konter per Kopf (68.) und Pongracic schnürte nur wenig später aus einer nahezu identischen Situation wie vor dem 1:0 seinen Doppelpack (75.).

Leverkusen gab trotz des Schocks nicht auf und warf in den letzten Minuten alles nach vorne, was zumindest zum Ehrentreffer reichte. Der eingewechselte Florian Wirtz bediente den ebenfalls eingewechselten Baumgartlinger im Fünfmeterraum, der den Ball an Casteels vorbei ins Tor schob.

Leverkusen verliert nach der deutlichen Niederlage den vierten Platz an Borussia Mönchengladbach und steht jetzt auf dem 5. Platz. Wolfsburg setzt sich erstmal von seinen Verfolgern ab und rangiert mit vier Punkten Vorsprung auf dem 6. Platz.

Auch interessant: Drei Dinge, die auffielen: Bayern bestraft Dortmunds Ängstlichkeit

Stimmen des Spiels:

Marin Pongracic (VfL Wolfsburg): "Ich fliege erstmal nach Hause und feiere meine Tore vielleicht mit meiner Freundin. Beide Tore waren ziemlich ähnlich, das waren perfekte Flanken von Maxi Arnold, das freut mich natürlich sehr. Wir sind sehr gut aufgetreten und wussten, dass es ein schweres Spiel wird. Wir haben unsere Chancen richtig gut genutzt, das sind wichtige drei Punkte für uns. Ich hätte gerne zu Null gespielt, aber die Hauptsache ist, dass wir haben gewonnen."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Es war heute eine berechtigte Niederlage. Wolfsburg war viel besser als wir, es geht auch in der Höhe in Ordnung. Wir haben heute nicht gut gespielt. Wolfsburg war sehr aggressiv und hat gut nach vorne gespielt. Es war in allen Bereichen schlecht. Wir haben weder gegen den Ball noch mit dem Ball aggressiv gespielt. Dann wird es schwierig. Wir haben nach der Coronapause zwei gute Spiele gemacht, der Unterschied zu heute war extrem."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Ein Kompliment an die Mannschaft. Sie hat alles umgesetzt, was wir vorhatten. Wir hatten zehn Minuten Probleme, dann waren wir richtig gut im Spiel. Wir standen defensiv sehr gut, haben kaum etwas zugelassen. Mich freut besonders, dass wir auch gut nach vorne gespielt haben und uns viele Chancen erarbeitet haben. Das war richtig toll mitanzusehen. Heute bin ich sehr zufrieden. Drei Tage nach so einem intensiven Spiel wie gegen Dortmund muss man erst mal eine solche Leistung abrufen."

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das fiel auf: Wolfsburgs hohes Pressing

Wolfsburg hatte das Spiel ab der zehnten Minute im Griff und verteidigte bei gegnerischem Ballbesitz mit hohem Pressing. Leverkusen konnte sich so schon im Spielaufbau nicht entfalten und hatte große Schwierigkeiten dabei, sein gewohntes Spiel aufzuziehen. Bei Ballgewinn konterte der VfL schnell und überbrückte das Mittelfeld mit nur wenigen Pässen. So erspielten sich die Wölfe einige Großchancen und leiteten auch das zweite und dritte Tor ein.

Tweet des Spiels:

Die Statistik: 13

Die 13 wird für Leverkusen zur Unglückszahl. Bayer war zuvor in 12 Pflichtspielen ungeschlagen, ehe das 13. Spiel die erste Niederlage seit dem 1. Februar bedeutete.

Das könnte Dich auch interessieren: Finger weg von der Bundesliga, Mario!

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: Düsseldorf verschärft die Schalke-Krise 00:03:23

Bundesliga "Golazo" zur Meisterschaft: So erklärt Kimmich seinen Geniestreich VOR 2 STUNDEN

Play Icon