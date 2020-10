Werders Geschäftsführer Frank Baumann widersprach: "An uns lag es nicht. Wir haben harte Verhandlungen geführt und wollten Milot nicht unter Wert abgegeben. Am Ende haben die Verhandlungen über eine Leihe mit möglicher Kaufverpflichtung dazu geführt, dass wir nicht rechtzeitig eine Einigung erzielen konnten." Wenn das Paket in Ordnung gewesen wäre, "hätten wir ihn abgegeben. So sind wir froh, weiterhin einen Top-Stürmer in unseren Reihen zu haben".