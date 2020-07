Kai Havertz wird Medienberichten zufolge noch diesen Sommer zum FC Chelsea wechseln. Sein aktueller Arbeitgeber Bayer Leverkusen hat sich offenbar bereits mit dem Transfer abgefunden und soll aktuell bereits auf der Suche für einen Nachfolger für den 21-Jährigen sein. Laut "goal.com" hat der Bundesligaklub dabei Reinier Jesus Carvalho von Real Madrid auf dem Zettel.

Leverkusen verhandelt dem Bericht zufolge derzeit mit den Königlichen über ein Leihgeschäft des Brasilianers. Demnach gebe es "konkrete Gespräche" zwischen den beiden Parteien. Laut "goal.com" sieht der spanische Klub den erst 18-Jährigen als Perspektivspieler an und würde deswegen ein Transfer in die Bundesliga begrüßen.

Schon vor einem Monat kamen erste Gerüchte auf, dass Bayer Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler habe, nun scheint die Personalie beim Bundesligaklub konkreter zu werden.

Reinier: Bei Real bislang außen vor

Reinier wechselte erst vergangenen Winter von Flamengo Rio de Janeiro für eine Ablöse von 30 Millionen Euro zu Real Madrid und hat dort noch einen Vertrag bis 2026. Der Youngster lief allerdings bislang nur für die zweite Mannschaft der Königlichen auf, welche in der dritten spanischen Liga spielt.

Ein Problem bei der Leihe wäre allerdings, dass das Top-Talent so ein Jahr länger auf seinen spanischen Pass warten müsste. Einen entsprechenden Antrag könnte man erst nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von zwei Jahren stellen.

Eurosport-Einschätzung: Bei Real Madrid hat Reinier derzeit keinen Platz im Profikader. Ohnehin sehen die Königlichen den Youngster als Perspektivspieler an und würden es demnach befürworten, dass sich der 18-Jährige bei einem anderen Klub in der Profiabteilung weiterentwickeln kann, anstatt bei den Königlichen für die zweite Mannschaft aufzulaufen. Leverkusen wäre eine gute Adresse, da das Team von Peter Bosz auch in der kommenden Saison in der Europa League spielen wird. Außerdem sollen die Real-Bosse davon überzeugt sein, dass Reinier sich in Deutschland taktisch und technisch weiterentwickeln könnte. Doch die Werkself ist nicht der einzige Klub, der angeblich Interesse an dem Brasilianer hat. Auch Real Valladolid soll den Mittelfeldspieler auf dem Zettel haben.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent

