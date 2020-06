Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 live im TV, Livestream und Liveticker: Am 32. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem BVB und den Mainzern. Das Match am Mittwoch, 17. Juni, um 20:30 Uhr können Fans live im TV bei Sky Bundesliga 2 und im Livestream bei SkyGo sehen. Eurosport.de informiert euch natürlich im Liveticker über das Spiel Dortmund gegen Mainz.

Borussia Dortmund kann auch in der kommenden Saison so gut wie sicher mit der Champions League planen. Der Meistertitel ist für den BVB aber nicht mehr zu erreichen, da der FC Bayern München am Dienstag gegen den SV Werder Bremen gewinnen konnte (1:0). Mainz steckt mitten im Abstiegskampf und braucht jeden Punkt.

Bundesliga QUIZ: Kennst Du alle Meister-Trainer der Bundesliga? VOR 4 STUNDEN

Dortmund - Mainz: Bundesliga live im TV

Sky zeigt alle Bundesligaspiele am Mittwoch live im TV. Die Partie zwischen Dortmund und den Mainzern wird ab 20:30 Uhr bei Sky Bundesliga 2 gezeigt. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 im Livestream

Bei SkyGo gibt es das Spiel aus dem Signal Iduna Park in voller Länge im Livestream.

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: Nächster Rückschlag für Schalke 00:03:37

BVB - Mainz: Das Match im Liveticker

Bei Eurosport.de erhaltet ihr alle News zur Bundesliga. Hier gibt es auch die Partie zwischen Dortmund und Mainz im Liveticker.

Dortmund - FSV Mainz 05: Die Bundesliga im Radio

Bei amazon.de gibt es alle Bundesligaspiele im Internetradio. Hier könnt ihr auch das Match Dortmund - Mainz mitverfolgen.

Die letzten 10 Begegnungen

(Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesliga-Spiele)

14.12.2019: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 0:4

13.04.2019: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 2:1

24.11.2018: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:2

05.05.2018: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 1:2

12.12.2017: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 0:2

29.01.2017: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:1

27.08.2016: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 2:1

13.03.2016: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 2:0

16.10.2015: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 0:2

13.02.2015: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 4:2

Play Icon WATCH "Müssen aufpassen!" Favre lobt Haaland und mahnt zur Geduld 00:01:37

Bundesliga Bleibt Götze in der Liga? Bundesligist zeigt angeblich Interesse VOR 14 STUNDEN