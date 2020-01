Borussia Dortmund besitzt ein sogenanntes "Matching Right" für Achraf Hakimi, das dem BVB die Möglichkeit gibt, über andere Angebote von Vereinen informiert zu werden. Sollte Real keinen Platz für ihn haben, könnten so die Chancen auf eine Verpflichtung steigern.

Das könnte noch von Vorteil werden, denn auch dem FC Bayern wird Interesse an Afrikas Nachwuchsfußballer des Jahres nachgesagt.

"Wir haben mehrfach unser Interesse bekundet, dass wir ihn gerne über den Sommer hinaus halten wollen. Es gibt keine Entscheidung, dass es für ihn definitiv zurückgeht", hatte BVB-Manager Michael Zorc Mitte Dezember erklärt.

Hakimi fühlt sich wohl beim BVB

Der Rechtsverteidiger ist sich derweil selbst nicht sicher, wie seine Zukunft aussieht. "Mein Herz ist geteilt zwischen Madrid und Dortmund", erklärte er den "Ruhr Nachrichten" und führte aus:

" Was ich sagen kann ist, dass ich froh bin, bei Borussia Dortmund zu sein. Ich fühle mich sehr wohl. "

2018 wechselte der Verteidiger auf Leihbasis zu den Schwarz-Gelben und absolvierte in seiner ersten Bundesliga-Saison gleich 21 Spiele. Auch in der laufenden Saison ist er eine feste Größe in der ersten Elf von Lucien Favre.

Daher schaut man sich nach Dortmund wohl auch nach Alternativen um. Ein Kandidat soll Lukas Klostermann von RB Leipzig sein, der ähnlich wie Hakimi auch einen offensiven Ansatz mit sich bringt und zudem auch auf links agieren könnte.

