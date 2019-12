Zuletzt mussten beim BVB Julian Brandt, Marco Reus oder Mario Götze auf der Neun aushelfen, weil Paco Alcácer wegen einer Knieverletzung ausfiel. Eine Verstärkung auf dieser Position gehört daher wohl zu den wichtigsten Transferbemühungen der Schwarz-Gelben. Der Gladbacher Marcus Thuram soll deshalb in den Fokus der Dortmunder gerückt sein.

Das berichtet das Portal "fussballtransfers.com". Demnach kontaktierte BVB-Coach Lucien Favre vor kurzem persönlich einen Mittelsmann, um sich über den jungen Franzosen genauer zu informieren.

In 25 Saisonspielen war der Sohn von Weltmeister Lilian Thuram bisher an 16 Treffern beteiligt (zehn Tore, sechs Vorlagen). Erst im letzten Sommer kam der junge Stürmer von EA Guingamp für neun Millionen Euro Ablöse zu den Fohlen. Sein Vertrag bei den Gladbachern läuft noch bis 2023.

Transfer-Check: Neben Alcácer fehlt den Dortmundern ein weiterer echter Neuner im Kader. Durch die Verletzungsanfälligkeit des Spaniers (121 Fehltage seit Sommer 2018) sowie den wohl baldigen Abschied von Götze (Vertrag bis 2020) hat der BVB Bedarf. Der 1,92 Meter große Angreifer beeindruckt seit dem Sommer mit seinen Auftritten in Gladbach. Auch die körperliche Robustheit Thurams ist genau das, was die Dortmunder aktuell suchen. Nach der Leistungsexplosion in dieser Saison müsste der BVB für den 22-Jährigen aber einiges auf den Tisch legen: Der Marktwert von Thuram stieg mittlerweile auf rund 28 Millionen Euro (laut "transfermarkt.de").

Transferwahrscheinlichkeit: 30 Prozent

