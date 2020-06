Erling Haaland zählt aktuell zu den wichtigsten Spielern bei Borussia Dortmund. Im "Borussia-Dortmund-Podcast" sprach der Stürmer über Bezugspersonen innerhalb der Mannschaft und schwärmte dabei vor allem von seinem Teamkollegen Mats Hummels, der ein "Krieger" sei und ihm viel beibringen würde. Außerdem verriet der Youngster, wieso er der Meditation viel Bedeutung zuschreibe.

Haaland, der neue Shootingstar im europäischen Spitzenfußball verriet im Klub-Podcast, wieso er vor allem Mats Hummels als Führungsspieler beim BVB sieht: "Als ich in die Kabine kam, sah ich Mats Hummels, der schon viele verschiedene Titel gewonnen hat, auch die WM, und dann weißt du, du willst das auch erreichen, du willst auch diese Siegermentalität, die Mats hat. Er ist ein Krieger, wenn man das so sagen kann, und bringt mir viel bei."

Er und Hummels seien "gute Freunde" geworden. Die beiden würden viel über Fußball, aber auch über "andere Sachen" sprechen. Der 20-Jährige schwärmte: "Er ist ein fantastischer Spieler. Ich bin froh, ihn ihm Team zu haben."

Eliteserien Mit Haalands Ex-Klub und Bergen-Keeper Fährmann: Norwegens Eliteserien live bei Eurosport VOR 3 STUNDEN

Der Norweger outete sich aber auch als Fan von Jadon Sancho: "Ich habe keine Worte für ihn. Er ist so gut." Außerdem würde ihm auch Thomas Delaney helfen, denn der Däne spreche dieselbe Sprache. Doch der Stürmer zeigte sich von der ganzen Mannschaft begeistert: "Wir haben viele Siegertypen bei uns, man muss es nur auch im Spiel zeigen."

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Haaland schätzt seinen Berater Raiola

Außerhalb des Vereins schätzt Haaland vor allem seinen Berater Mino Raiola: "Ich mag ehrliche Menschen sehr. Wenn man mir die Wahrheit sagt, ist das Beste für mich, und ich möchte solche Leute um mich herum haben. Raiola ist ehrlich zu mir, ein fantastischer Typ und hat mir schon viel geholfen in den letzten zwei Jahren. Er ist ein guter Berater, und ich bin froh, ihn zu haben."

Als seine größte Stärke sieht er selbst seinen unbedingten Willen. "Wenn ich in etwas besser werden will, werde ich es auch. So bin ich. Ich bin glücklich, diese Stärke zu haben", so der Stürmer.

Aus seinem Heimatland fiel dem Norweger spontan ehemaliger Skilangläufer ein - und kein Fußballer - zu dem er aufsehen würde: "Petter Northug ist ein lustiger Typ, der nichts auf die Meinung anderer gab und seinen eigenen Weg gegangen ist. Das ist etwas, was ich an ihm mag."

Mit John Carew nannte er doch noch einen norwegischen Fußballer, den er als Vorbild habe.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Haaland: "Ich will immer mehr"

Den Hype um seine Person versucht der Youngster nicht zu sehr, an sich ranzulassen. Er erzählte: "Manchmal setze ich mich hin, auch mit meinem Vater, und denke darüber nach, was gerade los ist. Für mich ist das Wichtigste, immer die eigene Komfortzone zu verlassen, mehr über sich zu lernen, nicht zu bequem zu sein. Damit ich mich weiter verbessern kann."

Es sei allerdings trotz seiner bisher steilen Karriere, "nie ein Problem gewesen, auf dem Teppich zu bleiben, weil ich immer mehr will. Wenn ich ein Tor schieße, denke ich immer, das ist ein tolles Gefühl, ich will mehr davon".

Generell seien Ruhe und Besinnung für den Stürmer wichtige Bestandteile des Lebens. Eine Sache, die ihm dabei helfen würde, sei das Meditieren. Das habe er gelernt, als er noch in Norwegen gespielt habe, denn für ihn sei es das Wichtigste zu relaxen.

Haaland erklärte: "Aktuell im Jahr 2020 ist so viel los, du guckst die ganze Zeit auf dein Handy, das geht mir auf den Zeiger. Ich will mich einfach nur hinsetzen oder -legen, das Handy wegpacken und im Moment leben und mich nicht ablenken lassen."

Das könnte Dich auch interessieren: Havertz-Poker: Leverkusen soll 80-Millionen-Euro-Angebot abgelehnt haben

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: Bayern kennt keine Gnade mit Bayer 00:03:07

Fußball Nicht klassisch, aber klasse: Wie Kroos die Rückkehr des Zehners nutzte VOR 4 STUNDEN