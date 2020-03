Grund für den Zuschauerausschuss ist die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus.

"Die Verantwortlichen des BVB machen sich gegenwärtig mit der notwendigen Ernsthaftigkeit ein Bild der Situation rund um die Eindämmungsmaßnahmen und holen die aktuellen Einschätzungen von Politik, Behörden, Verbänden und weiteren Institutionen ein", hieß es in der Mitteilung der Schwarz-Gelben.

Auf das "Geisterspiel" in der Champions League sei der Verein vorbereitet gewesen: "Wir werden die Öffentlichkeit direkt informieren, sobald wir verbindliche Antworten auf die derzeit - verständlicherweise - kursierenden Fragen geben können."

(SID)