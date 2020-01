Erling Haaland wendet an einem Grill virtuelle Burger, er tanzt und rappt auf einem Spielplatz keck aus einem Plastikhäuschen. Wenn das drei Jahre alte Musik-Video eines ungelenken Teenagers im Stimmbruch mit den "Flow Kingz" nicht sehr täuscht, ist es ganz gut, dass der Winter-Zugang von Borussia Dortmund doch Fußballer geworden ist.

"Ich mag die Musik und auch den Rap", berichtet der norwegische Stürmer der "Bild-Zeitung": "Aber ich bin Fußball-Profi und liebe diesen Beruf." Beim BVB lieben alle Erling Haaland - bevor dieser seinen ersten Schuss in Schwarz-Gelb abgegeben hat.

Video - Delaney ehrlich: Haaland "ist nicht komplett zufrieden" 00:33

Reus lobt Haaland überschwänglich

Marco Reus jedenfalls griff sofort ins höchste Regal der Vergleiche und sagte bei "Sky":

" Ich glaube, seit Robert Lewandowski hatten wir so einen Spielertypen nicht mehr. "

Der BVB-Kapitän schwärmt vom Youngster und sieht ihn auch für sein eigenes Spiel positiv: "Für mich und andere Spieler haben wir mit Haaland neue Optionen", es lassen sich "auch mal lange Bälle" spielen.

Robert Lewandowski erzielte eins für den BVB Tore am FließbandGetty Images

Die Begeisterung über diesen 19-Jährigen ist auch ein Lehrstück darüber, wie schnell ein talentierter junger Mann im Fußball hochgejazzt wird. Haaland hat zweimal für Norwegen gespielt und sich in Österreich bewiesen, seine Champions-League-Saison war mit acht Toren für Red Bull Salzburg absolut vielversprechend: Schon ist er "der neue Dortmunder Superstar" (Bild-Zeitung).

Haaland will mit BVB Titel holen

Es wirkt allerdings nicht, als belaste ihn dies sonderlich. Ihm scheint eine ruhige, geradezu nordische Art geschenkt zu sein. "Was die Erwartungen angeht, mache ich mir keinen Kopf", sagt Haaland, das sei normal bei einem Klub wie dem BVB. Und:

" Natürlich will ich mittelfristig auch etwas gewinnen. "

Der junge Norweger weiß also, was sich gehört. Im Interview mit dem "BVB-TV" kam ihm der vorgelegte Ruhrpott-Slang wie "Kawenzmann" oder "Malocher" recht flott über die Lippen, auch vom brisanten Derby im Revier hat er bereits gehört:

" Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass ich Dortmund viel mehr mag als Schalke. "

Haaland hofft auf BVB-Debüt gegen den FC Augsburg

Erstaunlich ist, dass viele schon darüber reden, wann Haaland wieder weg sein wird. Der BVB war zuletzt häufig der Durchlauferhitzer für Jungtalente wie Ousmane Dembélé oder Christian Pulisic, bei Jadon Sancho könnte es ebenso kommen. Haaland soll eine Ausstiegsklausel für 2022 besitzen, obwohl der BVB ebendiese Klauseln nicht mehr einräumen wollte. "Ich sage nichts zu Vertragsdetails", erklärt er, "ich habe gerade beim BVB unterschrieben, und diesen Schritt habe ich mir genau überlegt."

Erling Haaland im BVB-Trainingslager in SpanienGetty Images

Bleibt die Frage: Wann spielt er denn mal? Bis zum Rückrundenstart beim FC Augsburg waren es am Freitag, an dem sich Haaland in Marbella erstmals in einer Medienrunde präsentierte, noch acht Tage. Er "hoffe doch", nach den Knieproblemen spielen zu können, sagte er:

" Ich fühle mich gesund und bin jetzt wieder im Training. Ich werde alles geben, um dabei zu sein. "

Dann wird der Hype womöglich erst richtig losgehen.

Das könnte Dich auch interessieren: Ohne ein Bundesliga-Spiel gemacht zu haben: Leverkusen-Neuzugang gesperrt

(SID)