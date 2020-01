So will der BVB den Frankfurter in Sachen Ablöse entgegenkommen, um ihnen einen Transfer schmackhaft zu machen. Laut der dänischen Tageszeitung "Ekstra Bladet", wird Bruun Larsen für rund vier Millionen Euro angeboten. Zum Vergleich: Sein Marktwert wird auf 12 Millionen Euro beziffert.

Der 21-Jährige ist mit seiner sportlichen Situation bei Borussia Dortmund nicht zufrieden. In der laufenden Saison kam der Däne zu neun Pflichtspieleinsätzen und hatte dabei nur 158 Einsatzminuten. Der BVB will den Dänen angesichts seines bis Sommer 2021 laufenden Vertrags nur verkaufen.

Auch der Spielerberater von Bruun Larsens stellte gegenüber "Sport 1" klar:

" Eine Leihe kommt nicht in Frage, zumal Jacob nur noch anderthalb Jahre Vertrag hat. "

