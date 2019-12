Borussia Dortmund - RB Leipzig jetzt live im TV, Livestream und Liveticker

Es ist das Duell des Tabellendritten der Bundesliga gegen den Spitzenreiter. Am 16. Spieltag empfängt Borussia Dortmund in der englischen Woche in Deutschlands Oberhaus den RB Leipzig. Das Match beginnt am Dienstag, 17. Dezember, um 20:30 Uhr. Der BVB liegt mit 29 Punkten aktuell vier Zähler hinter den Leipzigern.

Borussia Dortmund - RB Leipzig: Bundesliga jetzt live im TV

Sky überträgt das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem RB Leipzig live im TV bei Sky Bundesliga 1.

Bundeliga: Dortmund - Leipzig jetzt im Livestream

Das Match in der englischen Woche der Bundesliga wird auch im Livestream bei SkyGo angeboten.

Video - Hütter über Nübel-Tritt: "Hat fürchterlich ausgesehen" 01:25

BVB - RB Leipzig: Bundesliga jetzt im Liveticker

Eurosport.de berichtet ausführlich über alle News in der Bundesliga. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel zwischen Dortmund und Leipzig.

Bundesliga im Radio: BVB - Leipzig

Amazon.de berichtet im Radio von allen Matches der Bundesliga, darunter auch Dortmund gegen Leipzig.

BVB - RB Leipzig: Die Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Weigl, Brandt, Guerreiro - Hazard, Reus, Sancho

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Demme, Laimer - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner

Dortmund - RB Leipzig: Alle bisherigen Duelle

Datum Teams Ergebnis 19.01.2019 RB Leipzig - Borussia Dortmund 0:1 26.08.2018 Borussia Dortmund - RB Leipzig 4:1 03.03.2018 RB Leipzig - Borussia Dortmund 1:1 14.10.2017 Borussia Dortmund - RB Leipzig 2:3 04.02.2017 Borussia Dortmund - RB Leipzig 1:0 10.09.2016 RB Leipzig - Borussia Dortmund 1:0

(Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesliga-Spiele)

Vor Kracher in Dortmund: Leipzig-Trainer Nagelsmann schielt auf "Polster"

RB-Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann rechnet sich vor dem Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund eine realistische Chance im Titelrennen aus. Der 32-Jährige bezeichnet das Duell gegen den Tabellendritten als "Sechs-Punkte-Spiel". "Mit einem Sieg haben wir die Chance, ein Polster vor Borussia Dortmund und Bayern München zu halten", erklärte Nagelsmann.

Borussia Dortmund: BVB-Aufschwung auf dem Prüfstand

Mit vier Pflichtspielsiegen infolge surft Borussia Dortmund wieder auf der Erfolgswelle. Allerdings gehörten die Gegner (Hertha, Düsseldorf, Prag, Mainz) alle zur Kategorie machbar. Mit RB Leipzig kommt nun die beste Offensive der Bundesliga (42 Tore) in den Signal Iduna Park. Die erste wirkliche Reifeprüfung für die wiedererstarkten Dortmunder.

