Zuletzt berichtete die spanische Zeitung "AS", dass Borussia Dortmund seinen ehemaligen Stürmer Alexander Isak von Real Sociedad San Sebastian für 30 Millionen Euro zurückholen könnte. Doch diese Option soll erst für 2021 gelten. Wenn der BVB den 20-Jährigen bereits diesen Sommer wieder verpflichten will, müsste der BVB laut "Mundo Deportivo" rund 70 Millionen Euro an den spanischen Klub überweisen.

Isak hatte Borussia Dortmund nach zwei Jahren zunächst auf Leihbasis in die niederländischen Eredivisie zu Willem II verlassen, im Sommer wechselte der Youngster dann für eine Ablösesumme von rund acht Millionen Euro nach San Sebastian.

In den letzten 13 Pflichtspielen überzeugte Isak mit zwölf Treffern. Bei Borussia Dortmund lief es damals für den Schweden nicht so gut, in zwei Jahren bestritt er zehn Spiele und schoss nur ein Tor.

