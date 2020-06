Borussia Dortmund hat den Vertrag mit seinem Erfolgsmanager Michael Zorc (57) vorzeitig um ein Jahr bis 2022 verlängert. Zorc, einst langjähriger Spieler des BVB und seit 1998 als Sportdirektor Teil der Führungsetage, gilt als Kopf hinter der Transferstrategie des BVB. "Ich habe Michael Zorc vor einigen Wochen persönlich darum gebeten, ein weiteres Jahr dranzuhängen", so Hans-Joachim Watzke.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

"Wir alle beim BVB sind glücklich und dankbar, dass er unserem Wunsch entsprochen hat. Michael ist ein echter Borusse und als solcher bereit, in einer für uns alle herausfordernden Phase, in der Planungen schwierig und Entwicklungen schwer vorhersehbar sind, weiter in der sportlichen Verantwortung zu stehen", sagte der BVB_Geschäftsführer weiter. Diese Kontinuität sei wohltuend, betonte Watzke, der auch baldige Vertragsgespräche mit Lizenzspielleiter Sebastian Kehl ankündigte.

Premier League Rüdiger witzelt über Werner: "Timo muss liefern" VOR 2 STUNDEN

Zorc, mit 463 Einsätzen Bundesliga-Rekordspieler des BVB, sprach angesichts der Corona-Pandemie von einer Zeit, "die geprägt sein wird von großen Herausforderungen. Es ist für mich selbstverständlich, dass ich in einer solchen Phase an Bord meines Vereins bleibe und meinen Beitrag leiste, um Borussia Dortmund gemeinsam bestmöglich aufzustellen."

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Kein großer Abschied: Götze fehlt auch zum Saisonabschluss

Play Icon WATCH Götze nach Spanien oder Italien? Ein Verein soll die Nase vorn haben 00:02:04

Bundesliga Leipzig verlängert mit Mittelfeldstar Kampl VOR 3 STUNDEN