Emre Can von Borussia Dortmund am Ball

Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim live im TV und im Livestream: Am und 34. und letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2019/20 empfängt Borussia Dortmund die TSG 1899 Hoffenheim. Das Match beginnt am Samstag, 27. Juni, um 15:30 Uhr und wird live im TV bei Sky Bundesliga 3 übertragen. Einen Livestream zum Match gibt es bei SkyGo. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Spiel an.

Am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2019/20 trifft Borussia Dortmund auf die TSG 1899 Hoffenheim. Anstoß ist am Samstag, 27. Juni, um 15:30 Uhr. Das Match findet im Signal Iduna Park in Dortmund statt. Der BVB hat bereits Tabellenplatz zwei und damit die Teilnahme an der Champions League sicher. Auch Hoffenheim ist in der kommenden Saison international vertreten.

Bundesliga Showdown am letzten Spieltag: Szenarien in der Bundesliga VOR 2 STUNDEN

BVB - Hoffenheim: Die Bundesliga live im TV

"Sky" überträgt die Partie zwischen Borussia Dortmund und Hoffenheim live im TV bei Sky Bundesliga 3. Zudem gibt es das Match auch im Rahmen der Samstagskonferenz bei Sky Bundesliga 1 zu sehen.

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim im Livestream

Wie alle Matches, die von "Sky" übertragen werden, können Fans auch die Konferenz sowie das Einzelspiel zwischen dem BVB und Hoffenheim im Livestream bei SkyGo sehen.

Play Icon WATCH "Inakzeptabel!" Burnley-Coach reagiert auf Rassismus-Eklat 00:00:29

BVB - Hoffenheim im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Spiel zwischen Dortmund und Hoffenheim. Hier gibt es alle Infos zur Bundesligasaison.

Bundesliga: Dortmund - Hoffenheim im Radio

Amazon.de überträgt wieder die komplette Bundesligasaison im Radio. Hier gibt es auch die Partie zwischen Dortmund und Hoffenheim live.

Die letzten 10 Duelle

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

20.12.2019: TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 1:1

09.02.2019: Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim 2:1

22.09.2018: TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 1:1

12.05.2018: TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 3:1

16.12.2017: Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim 2:1

06.05.2017: Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim 2:1

16.12.2016: TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:2

28.02.2016: Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim 3:1

23.09.2015: TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 1:1

02.05.2015: TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 1:1

Play Icon WATCH Youngster weckt offenbar Interesse: Holt Bayern noch ein PSG-Talent? 00:02:03

Bundesliga Haaland denkt nicht an Abschied und hat große Ziele mit dem BVB VOR 3 STUNDEN

Play Icon