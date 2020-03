Es ist eine Freundschaft aus Kindertagen im Süden von London, die aus Jadon Sancho den Ausnahmefußballer gemacht hat, der er inzwischen ist.

Der heutige Shootingstar des BVB und der jetzige Arsenal-Profi Reiss Nelson waren beste Kumpels - was die Karrieren beider Fußballer entscheidend befeuerte. So erzählt es Jugendtrainer Sayce Holmes-Lewis, der bereits von Sanchos Fähigkeiten überzeugt war, als dieser gerade einmal sechs Jahre alt war.

Nelson und Sancho seien "nicht nur Freunde" gewesen, "sie waren wie Brüder", erinnert sich Holmes-Lewis im Interview mit "France Football" und präzisiert:

" Sie haben ihre Zeit gemeinsam verbracht und, mehr noch, sich gegenseitig angetrieben, besser zu werden. Reiss hat Jadon immer gepusht und umgekehrt. Beide hatten immer diesen Drang, gewinnen zu wollen. "

Sancho sei überdies ein sportliches Multitalent gewesen. "Er war brillant im Cricket, im Flag Rugby, in der Leichtathletik und im Basketball. In allem, was er gemacht hat, war er wirklich gut. Aber seine wahre Liebe galt dem Fußball", so Sayce-Holmes. Gott sei Dank, ist man versucht zu sagen.

Aus dem einstigen Jugendspieler des FC Watford ist der wahrscheinlich begehrteste Teenager im europäischen Fußball geworden. Auf satte 130 Millionen Euro wird der Marktwert des Youngsters von "transfermarkt.de " inzwischen taxiert.

Sancho "hatte keinen Zweifel daran"

Für die kometenhafte Entwicklung seines ehemaligen Schützlings hat Holmes-Sayce eine weitere Erklärung. Sancho sei, wie Nelson auch, "vom Wunsch getrieben" gewesen, Profi zu werden. "Sie hatten keinen Zweifel daran. Es war ihr Ziel." Dieses Selbstvertrauen hat Sancho mitgenommen nach Dortmund.

Video - Sancho vs. Müller: Das Duell der Assist-Könige 01:00

Obwohl erst 17 Jahre alt und ein Frischling in der Bundesliga, setzte ihn der damalige BVB-Coach Peter Bosz gleich zwölfmal ein. Im zweiten Jahr stand Sancho dann an allen 34 Spieltagen auf dem Platz - und zahlte mit 12 Tore und 17 Vorlagen zurück.

Noch bemerkenswerter: Der englische Nationalspieler legte im dritten Jahr noch einen drauf, bis zur Unterbrechung der Bundesliga-Spielzeit aufgrund der Corona-Pandemie hatte Sancho 14 Treffer und 16 Assists geliefert. Bei 23 Einsätzen!

Sancho: "Dortmund ein super Klub"

Die Entscheidung, der U18 von Manchester City den Rücken zu kehren und 2017 den Weg nach Dortmund zu gehen, trug das gesamte Umfeld des Supertalents mit, wie Holmes-Lewis erläutert:

" Sein Agent, sein Vater, sein gesamtes Management-Team und er selbst haben daran geglaubt, dass Dortmund eine gute Wahl ist. "

Die Borussia habe Sancho von Beginn an vertraut und "ihm schon bei den Verhandlungen angeboten, dass er die Trikot-Nummer sieben bekommt". Die gegenseitige Wertschätzung war der ausschlaggebende Punkt dafür, dass es fast schon wie eine Untertreibung klingt, wenn man die Zusammenarbeit zwischen dem BVB und dem jungen Briten als Win-Win-Situation bezeichnet.

Kingsley Coman, Jadon Sancho und Alphonso Davies (v.l.n.r.)Getty Images

"Ich habe gefühlt, dass ich bereit bin für die nächste Etappe und dass Dortmund ein super Klub ist, um meine Karriere zu entwickeln", sagt Sancho im Rückblick.

Sancho-Abschied aus Dortmund immer unwahrscheinlicher

Sein Spiel habe ein "höheres Niveau" erreicht. Der Grund? "Ich konnte der Welt zeigen, was ich auf dem Platz kann." Und die (Fußball-)Welt hat genau hingesehen, aus Sicht der Borussia vielleicht sogar zu genau. Längst gibt es im Wochen-Rhythmus Gerüchte und Spekulationen um einen baldigen Wechsel.

Real Madrid ist im Gespräch, dazu die Premier-League-Schwergewichte Chelsea, Liverpool und Manchester United. Entschieden ist nichts, Sanchos Vertrag beim BVB läuft noch bis 30. Juni 2022.

Video - Favre und Zorc loben Sancho: "Möchte ein kompletter Spieler werden" 01:36

Die Zeichen, dass er den Schwarz-Gelben erhalten bleibt, verdichten sich. Die Corona-Krise bringt auch Europas Topklubs in die Bredouille, finanzielle Engpässe drohen, die Lage ist unübersichtlich. Darüber hinaus wird dem Vernehmen nach auch Erling Braut Haaland, der andere 19-jährige Himmelsstürmer der Favre-Auswahl, länger in Dortmund bleiben. Das legen die Aussagen von Berater Mino Raiola nahe, der gegenüber der spanischen "Marca" vor wenigen Tagen erklärte:

" Er muss noch weiter wachsen und wird so lange in Dortmund bleiben, wie es nötig ist. "

Das lässt zwar jede Menge Spielraum für Interpretationen, klingt aber nicht nach Abschied im Sommer. Und wer weiß: Vielleicht entwickelt sich zwischen Sancho und Haaland ja auch so eine Freundschaft, die wie ein Karriere-Beschleuniger wirkt...

