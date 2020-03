"Ungewöhnlich", "skurril", "beängstigend": Nach dem rheinischen Geister-Derby mit Testspielcharakter waren sich alle Beteiligten einig: So macht der Fußball keinen Spaß.

"Man hat das Gefühl, dass es ein Trainingsspiel ist. Das kann man nicht so richtig ernst nehmen", Christoph Kramer nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg von Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. FC-Torschütze Mark Uth (80.) sprach von einer "komischen Stimmung, komischen Atmosphäre", in der man versuchen müsse, "sich zu pushen".

Damit hatte selbst der erfahrene Schiedsrichter Aytekin seine Probleme. "Es war sehr schwierig, sich da permanent zu konzentrieren", gab Aytekin bei "Sky" zu. Die Leidenschaft habe gefehlt. Es sei einfach beängstigend und habe irgendwie auch nichts mit Fußball zu tun, stellte der Unparteiische fest.

Coronavirus: Rose will weiterspielen

Doch in Zeiten der Coronakrise müssen alle Beteiligten damit umgehen. Am Wochenende werden alle neun Bundesligaspiele ohne Fans ausgetragen. "Wir sollten versuchen, den Wettbewerb so lange wie möglich durchzuziehen. Es macht überhaupt keinen Spaß, aber wir haben die Verantwortung", sagte Gladbachs Trainer Marco Rose, der die Geisterspiele derzeit für alternativlos hält:

" Es gibt Aufsteiger, es gibt Absteiger. Wir sollten versuchen, die Dinge sportlich zu entscheiden. "

Dass sein Team durch den Treffer von Breel Embolo (32.) und das Eigentor von Jorge Meré (70.) einen Champions-League-Platz zurückeroberte, geriet zur Nebensache. "Wir haben uns alle heute sehr professionell verhalten und trotzdem wissen wir jetzt alle noch mehr, wie wichtig die Fans für diesen Sport sind", sagte Rose.

Coronavirus: Heldt unschlüssig wie es weitergehen solle

Sein Team feierte den Derbysieg immerhin nach dem Spiel hinter der Nordkurve mit rund 500 Anhängern, die Leuchtraketen abfeuerten und Gesänge anstimmten. "Es hat sich angefühlt wie eine Meisterfeier", sagte Kramer.

Ob es in dieser Saison eine echte Meisterfeier geben wird, ist ungewiss. Am Montag berät die Deutsche Fußball Liga (DFL) über die weitere Vorgehensweise. "Ich weiß nicht, ob sie im Mai endet", antwortete Horst Heldt auf eine Frage zum geplanten Saisonende. Die Spielzeit aber abzubrechen, damit könne er trotz der "skurrilen Situation am wenigsten anfangen", sagte der Geschäftsführer Sport der Kölner.

Am Samstag (15.30 Uhr) erwartet der Aufsteiger nun erst einmal den FSV Mainz 05. Die Erfahrung aus dem Geisterspiel im Borussia-Park "ist auf keinen Fall ein Nachteil", sagte Heldt und gab das Motto für die kuriosen Begegnungen ohne Zuschauer für die nächsten Wochen aus: "Aus Liebe zum Spiel".

