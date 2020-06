Lars Stindl will mit Borussia Mönchengladbach in die Champions League

Aus dem Kampf um die Champions League ist ein Duell geworden: Vor dem letzten Spieltag kommt es zum Fernduell zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Die Borussia hat dank zwei Punkten Vorsprung die deutlich besseren Karten. Doch auch vor einem Jahr hatte Gladbach vor dem 34. Spieltag die Chance auf die Königsklasse und vergeigte es. Das soll nicht nochmal passieren.

Einen Spieltag vor Schluss auf Platz vier, die Königsklasse in eigener Hand, aber Bayer Leverkusen im Millionenrennen im Nacken: Die Situation kommt den Profis von Borussia Mönchengladbach sicherlich bekannt vor. Anders als im Vorjahr soll die glänzende Ausgangslage allerdings nicht in einem erneuten Schreckensszenario münden. Die negativen Erinnerungen vom letzten Spieltag der Vorsaison hat Trainer Marco Rose bei seinen Spielern längst beiseite geschoben.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Premier League So viel verdient Werner angeblich bei Chelsea VOR 8 STUNDEN

"Der Optimismus ist groß. Ich traue meiner Mannschaft alles zu. Aber da wird auch ein Gegner kommen, der sich wehren wird", sagte der 43-Jährige vor der Partie gegen Hertha BSC am Samstag (15:30 Uhr live auf Eurosport-Liveticker): "Wir wissen um die Chancen und Risiken. Wir können selbst bestimmen, in welche Richtung das gehen wird" - genau wie in der Vorsaison: Doch vor Jahresfrist wurden die Fohlen nach einer Heimniederlage gegen Borussia Dortmund (0:2) am letzten Spieltag noch von Bayer Leverkusen abgefangen und mussten sich mit Platz fünf zufrieden geben.

Gladbach reicht diesmal wahrscheinlich ein Remis

Etwas komfortabler scheint die Ausgangslage für den dritten Einzug in die Gruppenphase nach 2015 und 2016 in dieser Spielzeit dann aber schon. Während der fünfmalige deutsche Meister im Vorjahr gegen Titelkandidat Dortmund unbedingt einen Sieg für das millionenschwere Königsklassenticket gebraucht hätte, reicht gegen das Mittelfeldteam aus der Hauptstadt angesichts von zwei Punkten und neun Toren Vorsprung auf Bayer höchstwahrscheinlich bereits ein Remis.

Doch auf Unentschieden spielen, kommt für die Borussia nicht in Frage. "Mir hat kein Trainer der Welt beigebracht, wie man auf Unentschieden spielt" sagte Mittelfeldspieler Christoph Kramer in einem Instagramtalk des "ZDF": "Wir wissen also gar nicht, wie das geht. Deshalb lassen wir das." Stattdessen soll mit voller Attacke das große Ziel erreicht werden, in Coronazeiten wäre dies besonders wichtig.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Champions-League-Teilnahme bringt 20 Millionen Euro mehr

"Das würde uns nicht nur sportlich gut tun, weil wir dann im besten und international interessantesten Wettbewerb dabei wären, sondern auch weil wir als Verein finanziell andere Möglichkeiten hätten, um über die Krise hinwegzukommen", sagte Sportdirektor Max Eberl. Rund 20 Millionen Mehreinnahmen würde eine Champions-League- statt einer Europa-League-Teilnahme bringen.

Nicht nur deshalb wollen die Leverkusener bei einem Ausrutscher der Fohlenelf unter allen Umständen zur Stelle sein. "Es darf auf keinen Fall passieren, dass Gladbach verliert und wir unser Spiel auch nicht gewinnen", warnte Trainer Peter Bosz vor dem schlimmsten Szenerio, das seine Elf am Ende noch der Lächerlichkeit preisgeben würde. Mit nur sieben Punkten aus den letzten sechs Spielen hatte die Werkself nach dem Restart eine bessere Ausgangsposition leichtfertig verspielt.

Bayer will im Fernduell Druck aufbauen

Mit einem frühen Führungstor gegen den FSV Mainz 05 will der Pokalfinalist am Samstag (15:30 Uhr live im Eurosport-Liveticker) den rheinischen Rivalen im Parallelspiel etwas nervös machen. "Dann fehlt beim Spiel in Gladbach nur ein Tor und man könnte ein bisschen Druck aufbauen", sagte Torhüter Lukas Hradecky dem "Kicker": "Aber am Ende entscheidet Gladbach selber, wo sie landen. Aber vielleicht kann man ein bisschen Einfluss mit einem frühen Führungstor nehmen."

Das könnte Dich auch interessieren: Bayerns Transferpläne: Warum das Thema hohe Sensibilität erfordert

(SID)

Play Icon WATCH Bayern hat angeblich schon Thiago-Nachfolger im Blick 00:02:05

Bundesliga Bayern setzt offenbar Preise für Thiago und Alaba fest VOR 8 STUNDEN