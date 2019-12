So lief das Spiel:

Am 6. Bundesliga-Spieltag empfing der Tabellenelfte TSG 1899 Hoffenheim den Tabellensechsten Borussia Mönchengladbach. TSG-Coach Alfred Schreuder wechselte nach dem 1:1-Unentschieden beim VfL Wolfsburg auf zwei Positionen und brachte Kevin Akpoguma und Christoph Baumgartner für Kevin Vogt und Ishak Belfodil (beide nicht im Kader).

Sein Gegenüber, Borussia-Trainer Marco Rose, hatte nach dem Derby-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf mit Nico Elvedi und Marcus Thuram für Tony Jantschke und Patrick Herrmann (beide Bank) eigentlich nur zwei Wechsel vorgesehen. Allerdings fiel László Bénes aufgrund von muskulärer Probleme im Oberschenkel kurzfristig aus, sodass Christoph Kramer zu seinem zweiten Startelf-Einsatz in dieser Saison kam.

Die Gladbacher begannen unsortiert und unkonzentriert in der Hintermannschaft. Nach einem Schuss von Stefan Posch konnte Keeper Yann Sommer nur nach vorne abwehren, Baumgartner konnte den Abpraller aber nicht verwerten (5.). Auch einen weiteren Patzer von Denis Zakaria am eigenen Strafraum konnte die TSG nicht nutzen (8.).

Im gesamten ersten Durchgang hatten die Gastgeber die besseren Torchancen. Erneut war es Baumgartner, der nach einer Flanke von Pavel Kadeřábek nur knapp über das Tor schoss (13.). Nach einem schnellen Angriff konnte Matthias Ginter den Schuss von Dennis Geiger gerade so zur Ecke abwehren (37.) Kurz vor der Pause stellt Gladbach dann den Spielverlauf auf den Kopf und kam durch Pléa zur glücklichen Führung (43.). Nach der Balleroberung spielte Stefan Lainer einen wunderbaren Pass auf Thuram, der Akpoguma aussteigen ließ und Pléa in der Mitte fand.

Gladbach macht in Halbzeit zwei den Sieg klar

Der zweite Durchgang entwickelte sich von Beginn an zu einer sehr offenen, munteren Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten. Breel Embolo nach Flanke von Oscar Wendt (53.) und Kadeřábek nach Flanke von Robert Skov (57.) kamen jeweils per Kopfball zu den ersten Chancen.

Doch dann wusste die Borussia den Hoffenheimern schließtlich den Stecker zu ziehen: Nach einem hohen Ball von Oliver Baumann verlor Skov gegen Lainer und Thuram den Ball. Thuram schnappte sich die Kugel und schloss zum 2:0 ab (65.).

In der Folge erspielten sich die Gäste eine Vielzahl an Chancen, aber wussten diese nicht zu verwerten. Vor allem Embolo (64. und 74. ) ließ die Gäste im Spiel, die durch den eingewechselten Sargis Adamyan fasst zum Anschlusstreffer gekommen wären (78.).

Schlussendlich machte Neuhaus den Deckel drauf, als er von Pléa super freigespielt wurde und frei vor Baumann die Nerven behielt. Sein gechippter Schuss fand im langen Eck den Weg ins Tor (83.). Zehn Minuten vorher war Neuhaus in ähnlicher Position noch an Baumann gescheitert (73).

Auch Schiedsrichter Harm Osmers stand heute im Fokus der Partie, als er auf beiden Seiten jeweils ein Mal auf den Elfmeterpunkt zeigte. Zunächst fälschte Kramer eine Flanke von Skov ab, woraufhin Osmers auf Handelfmeter entschied (56.). Dann rettet Florian Grillitsch gegen Neuhaus per Grätsche, was Osmers als Foulspiel wertete (81.). Bei beiden Situationen erhielt der Schiedsrichter eine Information vom VAR Florian Badstübner und entschied nach kurzer Sichtung der Bilder auf dem Monitor am Spielfeldrand richtigerweise auf kein Elfmeter. Kramer fälschte den Ball mit dem Gesicht ab und Grillitsch traf deutlich den Ball bevor er Neuhaus traf.

Am Ende gewinnt Gladbach verdient aber in der Höhe zu deutlich bei der TSG und vorerst auf Platz vier der Tabelle. Die TSG tritt nach der dritten Saisonniederlage auf der Stelle und rangiert nun auf Platz elf. Die Hoffenheimer Spieler, die sich viele Chancen erspielten aber im Abschluss nicht konsequent genug waren, müssen von Coach Schreuder wieder einmal aufgerichtet werden.

Die Stimmen zum Spiel:

Benjamin Hübner (1899 Hoffenheim): Die Niederlage wäre vermeidbar gewesen, im Endeffekt ist es für Gladbach zu einfach gewesen. Wir erarbeiten uns viele und gute Chancen in der Offensive und im Gegenzug kriegen wir dann zu einfach die Gegentreffer. Das Ergebnis fällt natürlich zu hoch aus, aber wir müssen die Chancen nutzen."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben nach hinten heraus mit 3:0 gewonnen, aber trotzdem war das Spiel sehr offen. Beide Teams hatten viele Chancen, da hat uns das 1:0 natürlich geholfen. Dass wir am Ende mit drei Toren und null Gegentoren gewinnen, freut mich natürlich sehr. Ich freue mich für die Jungs, dass wir mit einem guten Gefühl nach Hause fahren können. Jetzt gilt es weiter heiß und hungrig zu bleiben.”

Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach): "Es läuft auswärts gerade einfach sehr gut und wir wollen unter der Woche in Istanbul da auch weiter machen, denn in der Europa League haben wir noch einiges gut zu machen.”

Das fiel auf: Auswärtsstark

Die Gladbacher setzen ihre Siegesserie in der Fremde fort und führen jetzt die Auswärtstabelle punktgleich mit RB Leipzig an. Mit einem Torverhältnis von 7:1 und drei Siegen aus drei Spielen läuft es auswärts deutlich besser als im heimischen Borussia-Park (ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage; 3:4 Tore).

Der Tweet zum Spiel:

Die englische Twitter-Seite der Gladbacher wusste den erneuten Auswärtssieg wie folgt zu beschreiben. Wie lange der Beutezug wohl noch anhalten wird? Das nächste Auswärtsspiel ist am 8. Spieltag, wo die Fohlen bei Borussia Dortmund antreten müssen.

Die Statistik: 9 aus 10

Neun der letzten zehn Treffer der Gladbacher wurden vom Sturm-Trio Thuram/ Embolo/ Pléa erzielt. Thuram erzielt seinen zweiten Doppelpack in Folge und schießt damit die Gladbacher zumindest vorübergehend auf Platz vier der Tabelle. Die variable Dreier-Sturm mit den Neuzugängen Thuram und Embolo kommt immer mehr in Fahrt und bei besserer Chancenverwertung wäre heute sogar noch der ein oder andere Treffer mehr möglich gewesen.