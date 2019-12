"Nach Niederlagen wieder spielen zu können, hat auch etwas Gutes", sagte Trainer Marco Rose. "Es geht darum, ein Ergebnis zu bekommen. Wir haben schnell die Möglichkeit, zu Hause zu reagieren. Wir wollen mit aller Konsequenz dieses Ergebnis für uns bekommen", ergänzte der Coach, der trotz der jüngsten Rückschläge keinen besonderen Druck verspürt:

" Druck haben wir immer, weil wir Fußballspiele gewinnen wollen. Da geht es nicht so sehr um die Tabellenkonstellation. "

Am Ende einer kräftezehrenden Hinrunde scheint Gladbach die Puste auszugehen. Am vergangenen Donnerstag scheiterte der fünfmalige deutsche Meister durch eine 1:2-Niederlage gegen Istanbul Basaksehir in der Europa League, drei Tage später dasselbe Ergebnis in Wolfsburg, erneut durch ein spätes Tor.

Gladbach mit zwei wichtige Liga-Spielen

Zum ersten Mal unter Rose gab es zwei Pflichtspiel-Niederlagen nacheinander, nach über zwei Monaten war für Gladbach die Tabellenführung dahin. Torwart Yann Sommer merkte unmittelbar nach der Pleite in Wolfsburg an:

" Wir hatten so viele englische Wochen, das zehrt an den Kräften. "

Gegen Paderborn steht das dritte Spiel binnen sechs Tagen auf dem Programm. Doch Rose ist die Thematik herzlich egal. "Ich möchte davon nichts hören, selbst wenn es so ist, es ist nicht wichtig. Wir haben zwei Spiele vor der Brust, die wir gewinnen wollen", sagte Rose. Nach der Partie gegen Paderborn wartet noch das Gastspiel bei Hertha BSC am Samstag.

Gladbach in 2020 ohne Doppelbelastung

In der Rückrunde muss sich die Rose-Elf der zusätzlichen Belastung zumindest nicht mehr stellen. Im Gegensatz zu den Titelkonkurrenten um RB Leipzig, Borussia Dortmund und dem FC Bayern München können sich die Gladbacher nach ihrem europäischen Scheitern voll auf die Liga konzentrieren. Für einen Angriff auf den ersten Meistertitel seit 1977 wäre es für die Borussia aber von Vorteil, wenn sie ihre gute Ausgangslage in den zwei verbleibenden Spielen vor dem Jahreswechsel halten kann.

Damit dies gelingt, fordert Rose eine Rückbesinnung auf die Stärken der Vorwochen. "Wir müssen eine positive Energie herstellen und auf den Platz bringen, ohne das wird es zäh", weiß Rose, der zugleich "Konsequenz" von seinen Spielern verlangte.

" Wir brauchen wieder die Konsequenz, die wir vermisst haben lassen. Wir wollen erfolgreich sein, um unsere Situation zu verbessern. "

