So lief das Spiel:

Die ersten zehn Minuten im Borussia Park begannen verhalten: Zwar waren beide Teams um Tempo bemüht und liefen früh an, ließen dabei aber die letzte Aggressivität vermissen. Beide Strafräume blieben in der Anfangsphase so gut wie unberührt.

Für einen Tabellenletzten verkauften sich die Gäste beim Zweiten der Liga mehr als passabel: Das Team von Trainer Steffen Baumgart war um Spielkultur bemüht, schaltete nach Ballgewinn schnell um und suchte den direkten Pass. Gladbach, mit deutlich mehr Ballbesitz, tat sich schwer, daraus in Strafraumnähe Zählbares zu machen.

Auch nach einer halben Stunde war noch keine klare Torchance zu verzeichnen. Ein Kopfball von Lars Stindl (10.) ging drüber, ein guter Schuss von Kai Pröger (24.) wurde von Keeper Jan Sommer pariert. Kurz vor der Pause vergab Lars Stindl eine Riesenchance allein vor Keeper Leo Zingerle, dann ging ein müdes 0:0 in die Kabine.

So lahm die erste Hälfte geendet hatte, so feurig begann die zweite. In der Abwehr pennte Jamillu Collins, Patrick Herrmann eroberte den Ball und Alassane Pléa verwandelte zur Gladbacher Führung (46.) nach 13 Sekunden. Die Gäste aus Paderborn steckten jedoch nicht auf und bemühten sich weiter um geradliniges Spiel.

Doch dann der Nackenschlag: Sebastian Schonlau klärte im eigenen Strafraum gegen Patrick Herrmann, traf diesen versehentlich mit der Hand im Gesicht. Der Gladbacher fiel theatralisch, Schiedsrichter Robert Kampka entschied zunächst auf Weiterspielen. Doch dann schaltete sich der Videoassistent ein, nach Ansicht der Szene am Bildschirm schwenkte Kampka auf Elfmeter um.

Nun wirklich kein zwingender Strafstoß – aber auch keine klare Fehlentscheidung.

Lars Stindl verwandelte sicher (68.) zur Vorentscheidung in diesem Spiel. Die Gäste waren jetzt vom Mut verlassen und fanden nicht zurück in die Partie. Nach dem Dosenöffner nach 13 Sekunden in der zweiten Hälfte kam die Borussia zu einem sicheren Heimsieg gegen den Tabellenletzten und schließt punktemäßig zu RB Leipzig auf.

Die Stimmen zum Spiel:

Sebastian Schonlau (Verteidiger SC Paderborn): "Wir kommen natürlich denkbar schlecht aus der Kabine. Das ist umso bitterer, nachdem die erste Hälfte so gut war. Dann fällt das 2:0, damit ist es erledigt. Dazu ist Gladbach zu stark. Den Elfer kann man schon geben, ich treffe Herrmann mit der hand im Gesicht. Natürlich war es keine Absicht."

Lars Stindl (Stürmer Borussia Mönchengladbach): "Paderborn hat es eine Halbzeit lang gut gemacht. Wir wussten, dass wir heute ein sauberes Passspiel brauchen. Das ist uns zuerst nicht gelungen, dann hatten wir mehr Tiefe im Spiel. Ein verdienter Sieg."

Der Tweet zum Spiel:

Gerade einmal 13 Sekunden war die zweite Hälfte alt, da traf Alassane Pléa zum 1:0.

Das fiel auf: Wechselstimmung

Mit Lars Stindl, Patrick Herrmann, Florian Neuhaus, Denis Zakaria, Oscar Wendt und Tony Jantschke brachte Borussia-Coach Marco Rose im Vergleich zum Wochenende am Mittwochabend gleich sechs neue Spieler aufs Feld. Laut Aussage des Cheftrainers war diese Maßnahme "der Frische in der englischen Woche geschuldet". Dennoch wirkte das Team besonders in der ersten Hälfte müde.

Die Statistik zum Spiel: Null

Am 28. September beim 3:0 Auswärtserfolg in Hoffenheim hatte die Borussia in der Liga zuletzt zu Null gespielt. Am Mittwoch klappte es wieder.