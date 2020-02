So lief das Spiel:

Kleines Rheinderby, Topspiel am Samstagabend – das reichte der Fortuna, um anfangs mächtig Druck zu machen: Die Gastgeber liefen aggressiv an und stellten die Gäste aus Mönchengladbach damit vor einige Probleme. Ein ums andere Mal verlor die Borussia in der Vorwärtsbewegung den Ball, sodass die Hausherren zu Chancen kamen. Auch nach zehn Minuten war der Partie nicht anzusehen, dass hier zwei Mannschaften von entgegengesetzten Tabellenenden aufeinandertrafen.

Nach einer Viertelstunde hatte Valon Berisha mit dem Kopf die Gelegenheit zur Düsseldorfer Führung, Yann Sommer hielt in höchster Not. Die Gastgeber hatten sich mittlerweile das Prädikat "besseres Team" erarbeitet, der Tabellenfünfte suchte noch seinen Weg in die Partie.

Wie Spitzenteams das aber so an sich haben, führte die erste Gladbacher Chance sofort zum Tor. Nach einer Düsseldorfer Chance machte Marcus Thuram das Spiel schnell und steckte wunderbar für Jonas Hofmann durch, der routiniert zur Gästeführung einschob (22.).

Doch keine zehn Minuten später kam die Fortuna durch Erik Thommy (29.) zum verdienten Ausgleich. Gladbach offenbarte erstaunliche Schwächen in der Defensive, die Düsseldorfer wurden von den Fans nach vorne gepeitscht. Diese erlebten eine spannende und ausgeglichene Partie, in der auch die Fortuna immer wieder Unsicherheiten bei gegnerischen Kontern zeigte. So ging es mit einem leistungsgerechten 1:1 ging es in die Kabine.

Nach der Pause spielten die Gäste mit deutlich mehr Präzision, die erneute Führung kurz nach Wiederanpfiff war die Folge. Thuram legte für Lars Stindl quer, der erzielte das 2:1 (51.) für die Fohlen. Die erste Chance der zweiten Halbzeit brachte sofort den Treffer – ein Abziehbild der Dramaturgie in Hälfte eins.

Nicht allein durch den Führungstreffer waren die Gäste eindeutig das bessere Team in der zweiten Hälfte. Die Fohlen-Elf zeigte jetzt Fußball wie aus einem Guss, Düsseldorf blieb meist nur die Zuschauerrolle. In der 77. Minute machte die Borussia dann schließlich den Deckel drauf: Nach Vorarbeit von Denis Zakaria traf Stindl glücklich abgefälscht zum 3:1, Florian Neuhaus setzte nach einem wunderschönen Solo sogar noch das 4:1 drauf (82.).

Gladbach zieht mit dem Erfolg an Leverkusen vorbei, die Fortuna bleibt auf dem Relegationsrang 16.

Die Stimmen zum Spiel:

Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf): "Wir wollten das Spiel offen gestalten, haben aber in Hälfte zwei nach fünf Minuten das Tor kassiert. Wir hatten zuwenig Druck drauf, trotzdem ging es vielleicht etwas zu deutlich aus. Gladbach ist aber auch nicht unbedingt unser Maßstab."

Erik Thommy (Fortuna Düsseldorf): "Die erste Halbzeit war richtig gut, in der zweiten Hälfte haben wir keine Lösungen gefunden. Die Niederlage ist vielleicht ein, zwei Tore zu hoch. Trotzdem können wir auf dieser Leistung aufbauen."

Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach): "Düsseldorf hat anfangs stark gespielt. Durch unsere Umstellung auf die Viererkette haben wir das Spiel gedreht."

Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach): "Spieler wie Flo (Neuhaus) haben heute den Unterschied gemacht. Ich würde ihn sofort in die Nationalelf berufen."

Der Tweet zum Spiel:

So kann mans auch sehen – zumindest als Gladbacher. Der neutrale Beobachter merkte allerdings am Samstag: Eher die Gladbacher Führung fiel aus dem Nichts, der Düsseldorfer Ausgleich sieben Minuten später war hochverdient.

Das fiel auf: Duales System

Fortuna-Neucoach Uwe Rösler startete am Samstagabend im kleinen Rheinischen Derby einerseits mit einer Fünferkette, andererseits brachte er mit Nana Ampomah, der neu in die Mannschaft kam, einen zweiten Stürmer neben Rouwen Hennings auf den Platz.

Die Statistik zum Spiel: 7

Das 1:1 in der 29. Minute war Erik Thommys 7. Torbeteiligung (3 Treffer, 4 Vorlagen) in dieser Saison. Neue Bestmarke des Düsseldorfers in der Bundesliga.

