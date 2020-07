Eine Spielshow, eine Schnellfragerunde und ein Kandidat mit Prinzipien: Diese Mischung sorgte im Netz zuletzt für Lacher. Auf die Frage, welcher Verein in der Saison 2018/2019 die Zweitligameisterschaft gewonnen hat, antwortete der Teilnehmer: "Den Namen spreche ich nicht aus." Die Antwort wäre 1. FC Köln gewesen, der Kandidat allerdings ist Anhänger von Borussia Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach will diesen Fan jetzt ausfindig machen.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Champions League Verhängnisvolle Abwehraktion: Offenbar Saison-Aus für Bayerns Pavard VOR 4 STUNDEN

"Dieses vorbildliche Verhalten muss belohnt werden", schrieben die Gladbacher bei Twitter: "Lieber Kandidat, melde dich bitte mal bei uns. Unser Hauptsponsor und wir hätten da was für dich..."

Was genau, ließen die Gladbacher offen. Vielleicht ja etwas im Wert von 500 Euro. Auf diesen Betrag hat der treue Fan mit seiner Antwort nämlich freiwillig verzichtet.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Großer Name in der Provinz: Das Hoeneß-Abenteuer in Hoffenheim

(SID)

Play Icon WATCH Tolisso-Abschied nach Italien? Bayern plant angeblich spektakuläres Tauschgeschäft 00:02:04

Bundesliga Coutinho-Agent bekräftigt Premier-League-Interesse VOR 6 STUNDEN