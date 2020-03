"In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Wir bei "Sky" glauben fest an die Kraft des Sports, die Menschen zusammenbringt - auch wenn sie getrennt sind", sagte Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung von "Sky", "für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können".

Video - Haalands Meinung zum Derby ohne Fans: "Es ist scheiße!" 00:14

Um noch mehr Fans den Zugang zum Bundesliga-Erlebnis zu ermöglichen, soll es darüber hinaus in Zusammenarbeit mit der DFL und den Klubs für den Rest der Saison weitere "Sky"-Angebote sowohl für neue als auch bestehende Kunden geben.

Das könnte Dich auch interessieren: Trotz Corona-Warnungen: PSG-Stars feiern Fan-Party nach Geisterspiel gegen BVB

(SID)