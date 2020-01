Bundesliga

So lief das Spiel:

In einer intensiven Anfangsphase hatten die Gastgeber zunächst mehr vom Spiel: Bremen ließ den Ball laufen und kombinierte flüssig, die Gäste aus Hoffenheim standen etwas tiefer, strahlten im Umschaltspiel aber meist Gefahr aus.

Nach rund einer Viertelstunde hatte Werder die Vorteile der Anfangsphase in ein ausgewachsenes Übergewicht verwandelt. Die TSG kam kaum hinten raus, Grünweiß erhöhte den Druck und kam durch Kevin Vogt zu einigen guten Kpfballchancen – der tödliche Pass und damit hundertprozentige Chancen blieben aber aus.

Nach 20 Minuten kamen dann auch die Gäste in der Partie an. Werder schien mit seiner ungenutzten Überlegenheit zu hadern, Hoffenheim kam jetzt häufiger vors Werder-Tor, konnte aber bis dato auch keine zwingenden Chancen kreieren.

In der letzte Viertelstunde vor der Pause verlor das Spiel dann etwas an Dynamik. Bremen pendelte sich bei rund 60 Prozent Ballbesitz ein, Hoffenheim ließ sich wieder etwas fallen. Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware.

Mit 0:0 ging es in die Kabine.

Nach einer Stunde sah Marco Friedl seine fünfte Gelbe Karte und ist damit am kommenden Spieltag gesperrt – Spannenderes gab es aus der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff nicht zu berichten.

In der 65. Minute fiel dann ein Tor, das sinnbildlich für die aktuelle Bremer Saison steht: Nach einer Hoffenheim-Ecke entstand Hektik im Fünfer, Werder brachte den Ball nicht raus. Dann fasste sich Davy Klaassen ein Herz und wollte klären, traf den Ball aber nicht richtig und lupfte ihn so formvollendet ins eigene Tor. Ein unglaublich bitterer Rückstand für die Bremer (0:1, 65.), die bis dahin die klar bessere Mannschaft waren.

In der 79. Minute fiel dann das 2:0 für die Gäste. Christoph Baumgartner nahm den Ball mit dem Rücken zum Tor einfach mal mit der Hacke, die Kugel trudelte tatsächlich rein. Sargis Adamyan besorgte in der 82. nach einem starken Zuspiel sogar noch das 3:0 für die Gäste und erzielte so das einzig herausgespielte Tor der TSG.

Damit war die Partie natürlich gelaufen. Hoffenheim gewinnt zu hoch bei starken Bremern und klettert vorübergehend auf Platz sieben, Werder hängt weiter auf Rang 16 fest.

Die Stimmen zum Spiel:

Davy Klaassen (Stürmer werder Bremen): "Dass die Fans trotzdem applaudieren, zeigt, dass sie hinter uns stehen. Das 0:1 war eine hektische Situation, ich will den Ball klären und schieße ihn nicht hoch genug. Bis zum 0:2 waren wir noch dran, aber mit dem 0:3 war das Spiel dann verloren. In der ersten Hälfte waren wir dominant, wir müssen mehr Torchancen kreieren. Wir haben alle Vertrauen, dochg das allein ist nicht genug."

Kevin Vogt (Verteidiger werder Bremen): "Das Ergebnis ist daneben, ganz klar. Bis zum 0:1 waren wir die aktivere Mannschaft. Wir hauen uns im Endeffekt zwei Dinger selber rein. Wir müssen das jetzt abhaken und weitermachen."

Der Tweet zum Spiel:

In der 60. Minute sah Bremens Marco Friedl seine fünfte Gelbe Karte und fehlt damit am nächsten Spieltag gegen Augsburg. Kurios: Es war seine fünfte Gelbe Karte im fünften aufeinanderfolgenden Spiel.

Das fiel auf: Rückkehrer

Für die Bremer stand am Sonntag Kevin Vogt wieder auf dem Platz. Der Ex-Hoffenheimer, der in der Winterpause gewechselt war und sich am vergangenen Wochenende beim Auswärtssieg in Düsseldorf eine Gehirnerschütterumng zugezogen hatte, war laut seines Coachs Florian Kohfeldt wieder "uneingeschränkt fit".

Die Statistik zum Spiel: 316

Mit 316 Bundesligaspielen ist Hoffenheims etatmäßige Nummer eins Oliver Baumann Rekordhalter des vergangenen Jahrzehnts. Thomas Müller (314), Robert Lewandowski und Manuel Neuer folgen auf den Plätzen.