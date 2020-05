Bundesligaspiele im Free-TV? DFL-Chef macht Fans Hoffnungen

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat den Bundesliga-Fans Hoffnungen auf Bundesligaspiele im Free-TV gemacht. "Das ist eine sehr besondere Situation, unsere Medienpartner wissen das auch. Insbesondere der Hauptrechteinhaber 'Sky' plant da auch gewisse Maßnahmen, über die er selbst in absehbarer Zeit kommunizieren wird", sagte Seifert bei Pressekonferenz nach der DFL-Mitgliederversammlung.

Vor allem die Politik drängt darauf, dass beim Restart der Bundesliga ab dem 16. Mai einige Spiele auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sind, damit Menschenansammlungen bei Fans mit einem "Sky"-Abonnement vermieden werden.

Seifert sieht keine Gefahr von Fan-Ansammlungen rund um die Stadien beim Restart der Bundesliga. "Ich glaube nicht, dass die Fanszene und die Fanorganisationen ihren Kritikern, die mit so pauschalen Vorurteilen auftauchen, den Gefallen tun werden, sich genau so zu verhalten", sagte Seifert auf der Pressekonferenz nach der DFL-Mitgliederversammlung am Donnerstag. Alle Gespräche, die er zu dem Thema geführt habe, "lassen keinen Rückschluss" auf Fan-Ansammlungen vor den Stadien zu.

Bei möglichen Treffen von Gruppen in Wohnzimmern appellierte Seifert auf die individuelle Pflicht in der Coronakrise, "da endet dann auch irgendwann die Verantwortung der DFL", so Seifert.

(SID)

