So lief das Spiel:

Die Partie begann zunächst etwas schleppend. Der FC Augsburg hatte in der Anfangsphase mehr Spielanteile und scheiterte in der 9. Minute durch Ruben Vargas am gut postierten Kevin Trapp.

Eintracht Frankfurt musste in der ersten halben Stunde bereits das erste Mal wechseln: Denn der Kapitän der Hessen, David Abraham, hatte Probleme an der Leiste und musste für Makoto Hasebe vom Platz gehen (30.).

Frankfurt fand bis zur 37. Minute keine Mittel gegen gut organisierte Augsburger. Doch dann setzte Dominik Kohr den aufgerückten Timothy Chandler perfekt in Szene und der US-Amerikaner schoss die Gastgeber in Führung.

Der FCA hätte noch vor dem Halbzeitpfiff zum Ausgleich kommen können, letztlich konnten aber weder Florian Niederlechner (40.) noch Alfred Finnbogason (45.+1) Trapp überwinden.

Die zweite Halbzeit wurde dann von der Eintracht dominiert. Chandler (48.) traf zunächst aus spitzem Winkel nach einer Ecke, bei der Augsburgs Torhüter Tomas Koubek nicht gut aussah. Der Tscheche lenkte sich den Ball nämlich selbst an die Unterkante der Latte, von wo der Ball über die Linie sprang.

Anschließend sorgte André Silva (56.) nur acht Minuten später nach einem schönen Angriff über Mijat Gacinovic und Filip Kostic für das 3:0 und die vorzeitige Entscheidung.

Frankfurt hatte die Partie dann komplett im Griff und wurde durch den ein oder anderen Konter über Kostic immer wieder gefährlich, ließ jedoch die letzte Konsequenz bis in die Schlussphase vermissen.

Dann brachen die Augsburger jedoch komplett zusammen: Erst bediente der bärenstarke Almamy Touré Kostic zum 4:0 (89.), ehe der Kroate nach einem katastrophalen Fehler von Felix Udokhai mit dem Abpfiff auf 5:0 erhöhte.

Stimmen:

Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt): "Das ist ein unglaubliches Gefühl. Normal schieße ich nicht mehr als zwei Tore in einer Saison, jetzt hab ich schon vier. Ich habe letzte Woche schon gescherzt, dass meine Saison nach zwei Toren eigentlich beendet ist. Das war mein erster Doppelpack in meiner Bundesliga-Karriere, daher bin ich einfach glücklich."

Alfred Finnbogason (FC Augsburg): "Bei uns herrscht jetzt natürlich keine gute Stimmung. Wenn du 5:0 verlierst ist es egal, wie der Gegner heißt. Das darf uns einfach nicht passieren. Es war in der ersten Halbzeit nicht alles schlecht, wir sind gut hinter die letzte Kette gekommen, aber wir konnten unsere Chancen nicht nutzen. Frankfurt hat das gut gemacht, die waren brutal effektiv."

Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt): Die Stimmung ist kaum in Worte zu fassen. Zum Schluss war es wirklich ein perfektes Spiel, auch wenn wir im Spiel einige Szenen hätten besser lösen können. Die letzten Wochen waren etwas verrückt. Ich kam erst am letzten Tag der Transferperiode und habe mein erstes Spiel ohne Trainingseinheit absolviert. Daher ist so ein Heimspiel-Debüt für mich natürlich ideal."

Das fiel auf:

Filip Kostic hat aktuell einen Lauf. Der Linksaußen war vor allem in der zweiten Halbzeit immer anspielbar und beteiligte sich nahezu an jeder Frankfurter Aktion, die über seine Seite lief. Mit seinen dynamischen Tempowechseln hatten die Augsburger große Probleme, der eingewechselte Stephan Lichtsteiner wurde sogar ein Mal durch eine Körpertäuschung völlig aus dem Gleichgewicht gebracht.

Die Statistik: 4

Erling Haaland (7) ist der einzige Bundesligaspieler, der mehr Tore als Chandler im Kalenderjahr 2020 erzielt hat.