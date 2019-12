So lief das Spiel:

Zu Beginn des 7. Spieltags empfing Hertha BSC mit Trainer Ante Čović die Fortuna aus Düsseldorf samt Coach Friedhelm Funkel, der heute seinen 500. Einsatz als Bundesliga-Trainer feiern durfte. Nach dem 4:0-Auswärtssieg bei Aufsteiger 1. FC Köln wechselte Čović auf einer Position und brachte Doppelpacker Vedad Ibišević für Davie Selke, der zunächst auf der Bank Platz nahm. Sein Gegenüber Funkel musste - zum Teil verletzungsbedingt - drei personelle Wechsel vornehmen. Kasim Adams, Nana Ampomah, Oliver Fink und Bernard Tekpetey starteten für André Hoffmann, Erik Thommy, Kenan Karaman (alle Bank) und Dawid Kownacki (Muskelfaserriss).

Die Hertha zeigt von Beginn an eine engagierte und konzentrierte Leistung, die Fortuna hatte große Probleme in dieses Spiel zu finden. Ein Freistoß (13. Minute) und ein Schuss (18.) von Javairô Dilrosun markierten die ersten Chancen für die Gastgeber, die vor allem über die linke Seite mit Marius Wolf und Lukas Klünter zu Gefallen wussten.

In der 24. Minute wurde es jedoch auf der anderen Seite brenzlig, als Maximilian Mittelstädt aus denkbar schlechter Position von hinten Richtung Ball grätschte und dabei Lewis Baker zu Fall brachte. Nach Einwand von VAR Robert Hartmann ging Schiedsrichter Martin Petersen an die Seitenlinie und machte sich am Monitor selber ein Bild von der Situation. Petersen entschied auf Abstoß - zumindest eine fragwürdige Entscheidung aufgrund des Einsteigens von Mittelstädt.

Nur sieben Minuten später zeigte Petersen dann doch auf den Elfmeterpunkt nachdem Dedryck Boyata Boyata gegen Oliver Fink im eigenen Strafraum zu spät kam. Wieder schaltete sich der VAR ein und Petersen ging zur Seitenlinie. Diesmal gab es den fälligen Elfmeter und Rouwen Hennings verlud Rune Jarstein im Tor der Hausherren (31.).

Die Hertha zeigte sich wenig beeindruckt und kam nur kurz darauf fast durch Ibišević zum Ausgleich (34.). Drei Minuten später war es dann soweit als Ibišević eine Flanke von Marius Wolf zum Ausgleich verwertete (37.). Hertha zeigte eine starke Schlussoffensive und zunächst vergab Dilrosun freistehend vor Steffen (40.) ehe er es nur vier Minuten besser machte. Der Flügelstürmer verwandelte nach Flanke von Vladimír Darida sehenswert zur Führung (44.).

Darida macht den Sack zu

Die zweite Halbzeit begann da wo sie vor der ersten Hälfte aufgehört hatte. Die Hertha zeigte sich engagierter und erwischte den besseren Start. Dieser mündete nach einem Konter über den eingewechselten Dodi Lukebakio und Steilpass auf Darida im 3:1 für die Hertha (63.). In der Folge scheint die Fortuna geschlagen und die Hausherren verwalten das Spiel gekonnt. Die Gäste kamen zu keinen nennenswerten Abschlüssen und das Spiel verliert auch bedingt durch viele Wechsel an Fahrt und Geradlinigkeit.

Schiedsrichter Petersen musste allerdings noch ein weiteres Mal eine knifflige Situation entschlüsseln, als eine Flanke des eingewechselten Karaman am Arm von Per Skjelbred landete. Der Schiedsrichter beließ es nach kurzer Rücksprache mit dem VAR bei seiner ursprünglichen Entscheidung Eckball. Die geringe Entfernung war hier wohl das entscheidende Argument.

Hertha BSC fährt damit den dritten Sieg in Folge ein. Fortuna Düsseldorf lässt nach eigener Führung wieder einmal wichtige Punkte liegen und kann seinem Coach kein allzu schönes Jubiläum bescheren.

Die Stimmen zum Spiel:

Ante Covic (Trainer Hertha BSC): "Ich bin zufrieden mit dem gesamten Verein, wir sind eine große Familie und wir werden das Wochenende jetzt alle genießen. (..) Es ist sehr schön, dass wir jetzt auch Tore aus dem Spiel heraus erzielen. Die ersten beiden Tore wurden herrlich herausgespielt. Wir kommen jetzt langsam dahin, dass wir auch aus eigenem Ballbesitz Gefahr ausstrahlen können."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Wir haben zu viele Fehler gemacht, das Zweikampfverhalten war insgesamt heute nicht so gut. Wir gehen in Führung und haben dann durch Nachlässigkeiten vor der Pause noch zwei Gegentore bekommen. Aber wir werden weiter hart arbeiten und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir zur Winterpause da stehen, wo wir stehen wollen. (..) Den Elfmeter mit Baker kann man geben, muss man aber nicht.”

Das fiel auf: Schwere Entscheidungen für Ante Čović

Für Hertha-Coach dürfte in nächster Zeit ein wahres Luxusproblem ins Haus stehen: Vedad Ibišević traf nach seinem Doppelpack am vergangenen Wochenende heute erneut, Javairô Dilrosun und Vladimír Darida waren ebenfalls als Torschützen zur Stelle und Marius Wolf beackerte den rechten Flügel und lieferte eine gute Partie ab. Hinzu kam die Vorlage durch den eingewechselten Dodi Lukebakio. Die Offensivreihe der Alten Dame präsentiert sich derzeit in bester Verfassung.

Der Tweet zum Spiel:

Die Bundesliga ehrte Fortuna-Coach Friedhelm Funkel zu seinem 500. Bundesligaspiel.

Die Statistik: 16

Die Fortuna führte heute im fünften Spiel in Folge und konnte wieder einmal nicht als Sieger vom Platz gehen. Damit führt Düsseldorf diese Statistik innerhalb der Liga an und Funkel muss seinen neuen Spielern wieder mehr Selbstvertrauen nach eigener Führung impfen. Insgesamt wurden bereits 14 Punkte verspielt - und das nach gerade einmal sieben Spieltagen.