Bundesliga

So lief das Spiel:

Hertha BSC zeigte sich vor 47 863 Zuschauern im Olympiastadion als guter Gastgeber und überließ Schalke 04 in der Anfangsphase zumeist den Ball. Dafür stand die Mannschaft von Jürgen Klinsmann defensiv sehr sicher, die Gäste aus Gelsenkirchen bissen sich die Zähne am Berliner Abwehrriegel aus und drangen kaum einmal bis ins letzte Angriffsdrittel vor. Einzig ein Distanzschuss von Suat Serdar (18. Minute) sowie ein Schussversuch von Michael Gregoritsch aus 14 Metern halbrechter Position (20.) konnte in den ersten 20 Minuten als Torannäherung gewertet werden.

Wenig später kamen auch die Hausherren zu ihrer ersten Möglichkeit. Nach einer Außenristflanke von Per Skjelbred verlängerte Matija Nastasić unfreiwillig per Kopf vor die Füße von Marius Wolf. Dessen Direktabnahme sauste einen guten Meter links vorbei (24.).

Anschließend boten beide Mannschaften aber wieder fußballerische Magerkost, Torraumszenen blieben Mangelware. Auch der bei Schalke ins Tor zurückgekehrte Alexander Nübel blieb quasi beschäftigungslos.

Erst kurz vor der Halbzeitpause wurde es dann vor dem Berliner Tor noch einmal gefährlich: Gregoritsch legte am Strafraumrand ab für Weston McKennie, dessen Schussversuch aus 17 Metern von Maximilian Mittelstädt noch gefährlich abgefälscht wurde und knapp über das Tor von Rune Jarstein flog (45.+1).

Im zweiten Durchgang wirkten beide Mannschaften etwas mehr auf Offensive eingestellt. Zunächst hatte Skjelbred nach einer Flanke von Wolf eine gute Kopfballmöglichkeit (47.), ehe Javairô Dilrosun im Zweikampf mit Ozan Kabak im Schalker Strafraum zu Boden ging. Schiedsrichter Sascha Stegemann ließ weiterspielen (52.).

Nach einer gespielten Stunde erwies Herthas Abwehrchef Dedryck Boyata seiner Mannschaft beinahe einen Bärendienst. Der Belgier spielte einen schlimmen Rückpass in Richtung Jarstein, Benito Raman spritzte dazwischen. Seinen Schuss von der Grundlinie und aus spitzem Winkel konnte Jarstein zur Ecke klären (60.).

Kurz darauf wurde es zum ersten Mal so richtig laut im Berliner Olympiastadion – allerdings nicht wegen einer besonders gelungenen Aktion. Stattdessen wurde die Einwechslung von Herthas Rekord-Neuzugang Krzysztof Piątek bejubelt (63.). Der Pole zeigte sich gleich hochmotiviert und hatte zehn Minuten nach seiner Einwechslung die große Möglichkeit zur Hertha-Führung. Nach einer Ecke von der rechten Seite stieg Piątek im Fünfmeterraum am höchsten, verfehlte das Tor mit seinem Kopfball aber knapp (73.).

In der Schlussphase hatten auch die Gäste ihre Chance auf das Siegtor. Nach einer Flanke von Bastian Oczipka kam Gregoritsch zum Kopfball, zielte aus acht Metern nur knapp links vorbei (86.).

Die allerletzte Möglichkeit zum Siegtreffer hatte Mittelstädt in der Nachspielzeit. Sein Schuss aus linker Position im Strafraum ging nur knapp rechts am Kasten von Nübel vorbei (90.+5). So blieb es letztlich beim leistungsgerechten torlosen Unentschieden.

Der Tweet zum Spiel:

Die Stimmen zum Spiel:

Jürgen Klinsmann (Trainer Hertha BSC): "Für uns ist es ein Punktgewinn, weil uns jeder Punkt von unten wegbringt. Das war eine spannende und intensive Kiste, ein Abnutzungsspiel. Das Ergebnis geht in Ordnung. Am Dienstag sehen wir uns ja schon wieder."

David Wagner (Trainer Schalke 04): "Das war das erwartet schwere und eklige Auswärtsspiel in Berlin. Wir sind auf einen Gegner mit einem defensiven Ansatz getroffen. Die Räume, die uns angeboten wurden, haben wir nicht gut bespielt. Am Ende ist es trotzdem ein guter Punkt, weil wir eine Reaktion nach dem Bayern-Spiel gezeigt haben."

Daniel Caligiuri (FC Schalke 04): "Berlin ist zu Hause dafür bekannt, dass sie mit allen Waffen in den Fight gehen. Für uns ist es erstmal wichtig gewesen, dass wir eine Reaktion zum Bayern-Spiel zeigen. Berlin lauert auf Konter, deshalb sind wir froh, dass wir die Null hinten gehalten haben."

Per Ciljan Skjelbred (Hertha BSC): "Wir haben gegen einen guten Gegner gespielt. Wir haben nicht so viele Punkte wie sie, wir wussten, dass sie schnell sind und viele lange Bälle spielen. In der ersten Halbzeit haben wir gesehen, dass sie oft mit vier, fünf Spielern kommen. In der Halbzeit haben wir dann ein bisschen justiert und es besser hinbekommen."

Arne Maier (Hertha BSC): "Ich denke, in der ersten Halbzeit war es ein zähes Spiel. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser. Es ging viel hin und her, mit Chancen auf beiden Seiten. Ich denke, es wird sich dann am Dienstag zeigen, wer das Duell gewinnt. Ich bin ein Spieler, der immer spielen will. Ich hatte mit dem Trainer ein klärendes Gespräch und bin jetzt auch froh, in Berlin zu bleiben."

Das fiel auf: Wenig Impulse im Spielaufbau

Beim FC Schalke ließ sich Amine Harit, eigentlich Spielmacher und klare Nummer zehn der Königsblauen, immer wieder tief in die eigene Hälfte fallen, um so den Spielaufbau mit anzutreiben. Dabei fehlte Harit allerdings immer häufiger in der Offensivzentrale und konnte nur selten mal einen gefährlichen Angriff der Gäste initiieren. Dabei war das Gegenpressing der Herthaner nicht sonderlich hoch angesetzt, eigentlich lief immer nur Dodi Lukebakio als einziger Stürmer auf die Schalker Innenverteidiger im Spielaufbau an – eine Maßnahme im Schalker Aufbauspiel, die also für wenig Raumgewinn und Torgefahr sorgte.

Die Statistik: 27 Millionen

So teuer war Herthas Rekord-Neuzugang Krzysztof Piątek, der zwar nicht zum Einstand traf, bei den Hertha-Fans aber dennoch so etwas wie eine gewissen Euphorie auslöste. Bei seiner Einwechslung gegen Schalke war zu spüren, wieviel sich das Berliner Publikum von ihrem neuen Star-Stürmer erhofft. Bleibt abzuwarten, ob der Pole die Erwartungen auch erfüllen kann.