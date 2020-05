Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga wird immer wahrscheinlicher. Laut eines Berichts der internationalen Nachrichtenagentur "Reuters" werde die deutsche Politik bei ihrer Besprechung am Mittwoch grünes Licht geben. Demnach hätten sich Bund und Länder darauf geeinigt, dass die Saison ab dem 15. Mai mit Geisterspielen fortgesetzt werden könne.

"Reuters" beruft sich bei der Meldung auf mehrere übereinstimmende Informationen aus Verhandlungskreisen.

Zuvor hatte bereits Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet verkündet, dass eine politische Unterstützung für den Neustart wahrscheinlich sei. "Es ist ein riesen Sicherheitskonzept entwickelt worden, das inzwischen parteiübergreifend Zustimmung gefunden hat", so Laschet in der "ARD".

Zehn positive Corona-Tests

Die DFL hatte in den vergangenen Tagen insgesamt 1724 Corona-Threads bei Spielern und Betreuern der 1. und 2. Bundesliga durchgeführt. Zehn der Tests waren positiv, darunter drei beim 1. FC Köln.

"Die in den vergangenen Tagen erfolgten Tests haben ihren Zweck erfüllt, für zusätzliche Sicherheit zu sorgen und so die Spieler bestmöglich vor Ansteckung im Mannschaftstraining oder Spielbetrieb zu schützen", hieß es in einer Mitteilung der DFL.

