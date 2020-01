So lief das Spiel:

RB Leipzig war im Stile eines Tabellenführers bemüht, die Partie von Anfang an zu dominieren, und begann mit deutlich höheren Spielanteilen. Doch die Gäste aus Berlin spielten mutig, störten nicht selten den Leipziger Spielaufbau und kamen zu Abschlüssen. Nach nur drei Minuten setzte Robert Andrich die Kugel aus 16 Metern nur knapp über das Tor.

Kurz darauf kam Lukas Klostermann viel zu spät gegen Sebastian Andersson, der stark für Marius Bülter auflegte und Union Berlin in Führung brachte (10.). Der Tabellenführer hatte mehr Ballbesitz und kam auch oft bis zum gegnerischen Strafraum - allerdings nicht bis in die Box hinein. Den Gastgebern fehlte der berühmte letzte Pass und so verdiente sich Union die zunächst überraschende Führung.

Auch nach einer halben Stunde konnten sich die Roten Bullen keine klaren Torchancen erspielen, nur vereinzelte Distanzschüsse verfehlten knapp ihr Ziel. Die Führung des Außenseiters hielt, fast schien es, als hätten die Eisernen das Spiel im Griff. Erst kurz vor der Pause kombinierten sich die Leipziger einige Male erfolgreich vors Berliner Tor, der Pfiff rettete Union vor dem Ausgleich.

Nach der Pause kehrte RB vom ursprünglichen 4-3-3 wieder zum angestammten 4-4-2 zurück - und das zeigte Wirkung. Nach einem Abwehrfehler landete der Ball vor Timo Werners Füßen; der Nationalspieler fackelte nicht lange und hämmerte den Ball Tor-des-Monats-verdächtig mit einem mächtigen Volleyschuss unter die Latte (51.).

Nur fünf Minuten später staubte Marcel Sabitzer zur Führung für die Bullen ab (57.), Leipzig wirkte wie Ausgewechselt, Trainer Julian Nagelsmann hatte offenbar in der Kabine die richtige Ansprache gefunden. Einer rund laufenden Leipziger Maschinerie schienen auch die Eisernen nichts entgegenzusetzen zu haben. Die Hausherren kontrollierten jetzt das Geschehen, Union konnte nicht mehr so viele Ballgewinne erzielen und kam somit nicht in Kontersituationen.

Werner krönte seine starke Leistung in der 83. mit dem vorentscheidenden 3:1 - bereits der 20. Saisontreffer des Nationalspielers. Leipzig festigt damit die Tabellenführung, Union bleibt auf einem starken zwölften Platz.

Die Stimmen zum Spiel:

Timo Werner (Stürmer RB Leipzig): "Wir haben nicht gut begonnen, die erste Halbzeit war nix. Auch vor der Winterpause haben wir immer wieder Halbzeiten verpennt. Wir haben aber wieder Moral bewiesen wie gegen Augsburg und Dortmund. Dann wollten wir eine Schippe drauflegen und das haben wir geschafft. Die Systemänderung war nötig, der Trainer hat die richtigen Worte gefunden."

Marius Bülter (Stürmer Union Berlin): "Nach der Pause hat Leipzig das gut gemacht, da waren sie zu stark für uns. Wir haben in der zweiten Hälfte die ersten 15 Minuten verpasst und kriegen einen Doppelschlag. Der Kader ist gut genug für die erste Liga."

Der Tweet zum Spiel:

Der wichtige Ausgleich in der 51. Minute hatte Signalwirkung und war bereits Timo Werners 19. Saisontreffer.

Das fiel auf: Taktikfuchs

RB-Coach Julian Nagelsmann ließ seine Jungs am Samstag im ungewohnten 4-3-3 auflaufen, mit Timo Werner und Marcel Sabitzer als Außenstürmer sowie Patrik Schick in der Mitte. Die Offensive wirkte lange Zeit ideenlos, im Laufe der Partie orientierte sich Werner immer weiter auf seine angestammte Position im Sturmzentrum.

Die Statistik zum Spiel: 15

Das 3:1 von Timo Werner in der 83. Minute war das 15. Tor von RB in der Schlussviertelstunde. Bundesliga-Spitzenwert.

