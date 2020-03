Christian Seifert sprach seine emotionalen Worte mit entschlossenem Blick, die Botschaft war glasklar: Der deutsche Profifußball bietet der Bedrohung durch die Corona-Pandemie die Stirn. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, wie wir nach der Krise wieder aufstehen und weitermachen können", erklärte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) - Optimismus heißt in Zeiten der Krise das Zauberwort.

Rummenigge optimistisch

"Ohne Zuversicht", sagte Seifert, "geht es in diesen Tagen nicht so gut, in keiner Branche, in keinem Haushalt." Und eben auch im Fußball nicht, deshalb schlug Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in die gleiche Kerbe. "Ich bin optimistisch, dass wir am Ende des Tages alle mit einem blauen Auge herauskommen", sagte er bei "Sky".

Bis mindestens 30. April wurde am Dienstag die Zwangspause in der Bundesliga und der 2. Liga ausgedehnt, die Bosse der 36 Profiklubs folgten auf der ersten virtuellen Mitgliederversammlung wie erwartet einstimmig dem Vorschlag des DFL-Präsidiums. Dass die Saison aber weitergehen muss, daran ließ Seifert keinen Zweifel - auch aus gesellschaftlicher Sicht. 80 Millionen Menschen hätten in Deutschland das Virus "heute schon in ihrem Kopf", sagte der 50-Jährige:

" Deshalb bin ich sicher, dass sich viele über die Rückkehr der Bundesliga freuen würden, auch wenn es ohne Zuschauer ist. "

In diesen schwierigen Zeiten täten den Menschen "Ablenkung und andere Emotionen" gut, die sie durch den Fußball kennen und lieben. "Noch", sagte Seifert, "ist nicht der richtige Zeitpunkt da. Aber wenn er da ist, freuen wir uns darauf, den Menschen auch ein kleines bisschen Normalität zurückzubringen."

Mannschaftstraining unterbrochen

Über allem stand das klare Bekenntnis: Ein Abbruch der Saison kommt (noch) nicht infrage. "Wir glauben, dass wir es hinbekommen, auf einigermaßen regulärem sportlichem Wege diese Saison bis zum 30. Juni zu Ende zu spielen", sagte Seifert. Sollte dies nicht gelingen, droht dem deutschen Fußball nämlich ein Schreckensszenario. "Ich möchte nicht detailliert über den Zustand einiger Klubs sprechen", erklärte Seifert, "aber einige könnten in eine existenzbedrohende Situation geraten, sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden." Auch Rummenigge prophezeite den Klubs "große finanzielle Leiden" bei einem Saisonabbruch.

Video - Bayern-Star Gnabry leidet in Quarantäne: "Vermisse den Ball sehr" 01:42

Den einen Plan in der Krise kann es nicht geben, wie Seifert betonte, vier wesentliche Entscheidungen wurden am Dienstag jedoch getroffen. Neben der Verlängerung der Zwangspause für den Spielbetrieb soll auch das Mannschaftstraining der Klubs bis zum 5. April unterbleiben. Zudem sollen die Vereine Konzepte erstellen, wie sie mit "geringstmöglichem" Personaleinsatz Spiele ohne Zuschauer durchführen können.

Eine neu eingerichtete medizinische Taskforce wird damit beauftragt, einen Leitfaden zu entwickeln, der Spiele und Mannschaftstrainings ermöglichen soll. Zudem werden die Klubs im Lizenzierungsverfahren entlastet, die DFL verzichtet auf eine Überprüfung der Liquidität. Aber, ergänzte Seifert, behält sich die DFL vor, "unsere Taktik in der laufenden Partie anzupassen, wenn es irgendwie nötig ist."

Volle Stadien in dieser Saison "unrealistisch"

Der DFL-Boss kann dabei auf die Rückendeckung der Klubs zählen, der Zusammenhalt im deutschen Profifußball ist groß. "Die Ligen standen noch nie enger zusammen als derzeit", sagte Seifert. Schließlich sind sich alle Beteiligten einig, dass die Saison - wann auch immer - unter Ausschluss der Öffentlichkeit auch fortgesetzt werden muss.

Mindestens bis zum Ende der Saison sei es "unrealistisch, davon auszugehen, dass wir nochmal vor vollen Stadien spielen", sagte Seifert. Dies bedeute gleichzeitig aber nicht, "dass es realistisch ist, dass wir im August vor vollen Stadien wieder anfangen."

Alle Gedankenspiele sind freilich nur dann von Wert, wenn die Neuinfektionen zurückgehen und es innerhalb der Vereine keine weiteren positiven Tests gibt. "Wir dürfen nichts tun", forderte Seifert, "um die Gesundheit von Spielern oder sportlichem Personal infrage zu stellen".

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: DFB-Präsident Keller appelliert in offenem Brief: "Müssen jetzt zusammenstehen"