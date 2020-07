Borussia Dortmund startet am Donnerstag die Vorbereitung auf die neue Saison. Auch wenn es die Offiziellen nicht aussprechen, die Spieler träumen von der Meisterschaft. Was die Schwarz-Gelben besonders vom Serienmeister Bayern München unterscheidet ist die Konstanz. Dennoch hat auch Toptorjäger Erling Haaland nur ein Ziel mit den Borussen: "Titel gewinnen".

Ob mit einer Kettensäge in den norwegischen Wäldern oder mit freiem Oberkörper auf einem Traktor: Erling Haaland machte in seinem Heimaturlaub eine gute Figur. Gut erholt nimmt das Sturmjuwel daher am Donnerstag bei Borussia Dortmund die Vorbereitung auf die neue Saison auf - und seine Zielsetzung ist klar: Tore für den Titel.

"Wenn wir dank meiner Tore in der kommenden Saison jedes Spiel gewinnen, dann bin ich glücklich - denn das würde bedeuten, dass wir Meister werden", sagte Haaland lachend im Interview mit der "Sport Bild". 34 Siege des Vizemeisters sind natürlich unrealistisch. Doch am Ende sollen es genug Erfolge sein, um Serienmeister Bayern München nach acht Jahren endlich vom Thron zu stoßen.

Haaland: "Mit dem BVB Titel gewinnen"

"Wir haben die Qualität, um Meister zu werden, aber reden allein genügt nicht", sagte der 20-Jährige und fügte an: "Wir müssen unsere insgesamt gute Entwicklung der Rückrunde fortsetzen und wollen nächstes Jahr noch erfolgreicher spielen." In der vergangenen Spielzeit lag der BVB am Ende 13 Punkte hinter dem deutschen Rekordmeister. "Wir haben vergangene Saison 69 Punkte geholt, das ist nicht schlecht, wird aber aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison nicht für ganz oben reichen. An den Bayern beeindruckt ihre enorme Konstanz", erklärte Haaland, der dennoch das Ziel hat, "mit dem BVB Titel zu gewinnen".

Darauf hoffen auch die Verantwortlichen des Vizemeisters, auch wenn es keine Kampfansagen in Richtung München geben wird. Das englische Top-Talent Jude Bellingham (17) und der belgische Nationalspieler Thomas Meunier (28) stehen bisher als Neuzugänge fest. Ob noch weitere hinzukommen, hängt nun von der Personalie Jadon Sancho ab. Wenn der Jungstar zum englischen Rekordmeister Manchester United wechseln sollte, würde auch der BVB noch einmal aktiv werden.

BVB: Sancho-Verbleib unsicher

"Sollte Jadon gehen, würden wir im Offensivbereich noch einmal tätig werden", sagte Sportdirektor Michael Zorc zuletzt: "Es gibt sicherlich den einen oder anderen Spieler, den wir im Visier haben."

Ob Sancho (Vertrag bis 2022) allerdings in seine Heimat zurückkehrt, ist fraglich. Der BVB hat eine Ablösesumme von rund 120 Millionen Euro aufgerufen. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will "keinen Cent Corona-Rabatt" geben.

Am Donnerstag wird Sancho wie auch seine Mitspieler nach dem Urlaub erst einmal in Dortmund sein. Wenn alle Spieler zweimal negativ auf das Coronavirus getestet worden sind, soll am Montag das erste Mannschaftstraining stattfinden. Vom 10. bis 17. August reist das Team von Trainer Lucien Favre ins traditionelle Trainingslager nach Bad Ragaz/Schweiz. Hier soll der Grundstein für die von Haaland angekündigte Titeljagd gelegt werden.

