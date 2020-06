Jadon Sancho von Borussia Dortmund spielt eine sensationelle Saison - da gibt es keine zwei Meinungen. Dass er mit gerade einmal 20 Jahren noch nicht am Ende seiner Entwicklung steht, versteht sich von selbst. Dabei geht es gar nicht so viel um seine spielerischen Qualitäten, sondern um seine Einstellung neben und auf dem Platz. Das hat nicht zuletzt die Niederlage gegen Mainz gezeigt.

Es wäre unfair, die zweite Heimpleite der Saison an nur einem Spieler festzumachen. "Keiner ist an seine Leistungsgrenze gekommen", bilanzierte Mittelfeld-Regisseur Julian Brandt nach der 0:2-Niederlage im Heimspiel gegen das im Abstiegskampf steckende Mainz 05 völlig zurecht. Als kollektives Versagen wertete auch Thorgan Hazard den seltsam blutleeren Auftritt der gesamten Mannschaft: "Es hat viel gefehlt. Pressing, Torchancen, eigentlich alles."

Doch trotz der gesamtheitlich schwachen Leistung des Tabellenzweiten, stechen gewisse Spieler aus dem Kollektiv heraus. Das liegt in erster Linie an ihren herausragenden fußballerischen Fähigkeiten oder ihrem Standing als Führungsspieler.

Bundesliga Drei Dinge, die auffielen: Totalausfall von Dortmunds Prunkstück GESTERN AM 05:44

BVB: Nicht nur Sancho fehlte es an allem

Jadon Sancho ist einer dieser Spieler, denn vom jungen Engländer wird stets Großes erwartet. Es passt einfach nicht zusammen, dass rund 140 Millionen Euro an Ablöse für den 20-Jährigen ausgerufen werden, er es aber nicht schafft, seine Mannschaft gegen Abstiegskandidat Mainz auf die Schultern zu nehmen und das Spiel, wenn nötig, im Alleingang zu drehen. Oder?

Jadon Sancho von Borussia Dortmund Fotocredit: Getty Images

Nunja, ganz so einfach ist es nicht. Fußball ist ein Mannschaftssport und auch die talentiertesten Kicker brauchen Unterstützung. Dem gesamten BVB, nicht nur Sancho, fehlte es gegen Mainz an den viel zitierten Grundtugenden. "Wir sind neun Kilometer weniger gelaufen, das zeigt den Willen, den die Mainzer mehr hatten und einen Teil unseres Problems", erklärte Brandt.

Bei Künstlern wie Sancho fällt diese Lauffaulheit besonders auf. Er steht im Mittelpunkt, ist eben nicht als knochenharte Zweikämpfer, sondern technisch versierter Dribbler bekannt. Läuft es einmal nicht, wirken seine schnörkelhaften Bewegungen oft arrogant und fehl am Platz. Läuferischer Einsatz, kompromisslose Zweikampfführung - oder mit anderen Worten: Die fußballerische Drecksarbeit war gegen Mainz gefordert.

Hummels prangert an: Alibi-Pressing

Doch genau dieser Part des Spiels geht Sancho noch ab, weshalb es legitim ist, ihm die absolute Weltklasse aktuell noch abzusprechen. Setzt man diesen Maßstab an, gilt dasselbe jedoch auch für Brandt (24), Erling Haaland (19, 20 Ballkontakte gegen Mainz) oder Achraf Hakimi (21). An dieser Stelle sei noch einmal ausdrücklich auf das Alter dieser Spieler hingewiesen. Es tut gut, sich dieses immer wieder vor Augen zu führen.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Den Unterschied im BVB-Spiel gegen Mainz machte gestern Mats Hummels (31) aus. Er war es, der Verantwortung übernahm, seine Mitspieler ermahnte und versuchte, die Lethargie aus den Knochen zu reden. In Halbzeit eins prangerte er das schwache Mannschaftsverhalten gegen den Ball mit den Worten "unser Pressing ist Alibi" an. In der zweiten Halbzeit, als der Frustlevel beim BVB stieg, pflaumte er in englischer Sprache in Richtung Sancho und Hakimi: "Wir liegen 0:2 zurück und diskutieren nur."

BVB: Was Sancho noch lernen muss

Hummels ist der Leader beim BVB, ein Spieler mit enormer Erfahrung und Mentalität. Im Sommer wurde er genau für diese Führungsrolle vom FC Bayern zurück nach Dortmund geholt. Auch Emre Can, der im Winter zum BVB kam, ist einer der Lautsprecher, Wortführer und Zeichensetzer im Team.

Mats Hummels von Borussia Dortmund Fotocredit: Getty Images

Dass Sancho diese Rolle nicht einnimmt, ist daher nicht weiter schlimm - dass er jedoch die Kommandos derjenigen, die das Ruder mit aller Macht herumreißen wollen, nicht befolgt, kann man ihm durchaus negativ auslegen. Es ist eben die Einstellung, an der Englands Nationalspieler arbeiten muss, um einer der ganz Großen zu werden.

Dass er das Zeug dazu hat, wird weltweit niemand ernsthaft bestreiten.

Das könnte Dich auch interessieren: Mit Werner & Co. zurück an die Spitze: Chelseas Großangriff auf die Bundesliga

Play Icon WATCH Guardiolas Appell gegen Rassimus: "Ich schäme mich" 00:00:48

Bundesliga Drei Dinge, die auffielen: Immer wieder Haaland - Sancho nimmt sich Auszeit 14/06/2020 AM 05:46