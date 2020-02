Schon bei RB Salzburg, von wo er zu den Borussen wechselte, netzte der Shootingstar in der abgelaufenen Hinrunde in 21 Partien 26 Mal.

Nach Österreich kam er im Januar 2019 von Molde FK, doch auch der FC Barcelona beobachtete Haaland damals intensiv, genauer gesagt bei insgesamt 15 Spielen.

Der Plan war, den damals 18-Jährigen als jungen Ersatz für Luis Suárez zu holen, damit er in das Team hineinwachsen und auf Dauer den 33-Jährigen ersetzten kann. Doch der Angreifer konnte die katalanischen Scouts offenbar nicht von sich überzeugen.

Haaland: Barça-Scouts bemängelten Technik

Schon damals hatte er für den norwegischen Erstligisten Molde 20 Treffer in 50 Spielen erzielt - eigentlich keine schlechte Quote für einen Teenager. Jedoch bemängelten die Barça-Scouts die Technik des Stürmers, zudem sei er zu wenig in das Spiel eingebunden gewesen. Diese zwei Faktoren waren allerdings von elementarer Bedeutung, denn so würde Haaland nicht in den vorgesehenen Kombinationsfußball der Spanier passen, hieß es damals.

Eine Entscheidung, die die Katalanen angesichts von Haalands aktuellem Lauf und der schwerwiegenden Verletzung von Suárez heute bereuen werden.

