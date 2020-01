Buzz

Innerhalb von 20 Minuten gelangen dem Norweger seine drei Premierentreffer für die Schwarz-Gelben. Zuletzt war das Pierre-Emerick Aubameyang gelungen, als er ebenfalls gegen den FC Augsburg in seinem ersten Spiel für die Borussen am ersten Spieltag der Bundesliga-Saison 2013/14 dreimal netzen konnte. Trotzdem ist so ein Einstand mehr als beachtlich, das sieht auch das Netz so.

Die besten Netzreaktionen:

