Die 0:1-Pleite von Borussia Dortmund im Topspiel gegen den FC Bayern München hat einmal mehr deutlich gemacht: Der BVB ist (noch) nicht titelreif. Dem Team von Trainer Lucien Favre fehlt der unbedingte Siegeswille, in den entscheidenden Situationen wirkt es zu halbherzig und grün hinter den Ohren. Der Meistertraum ist geplatzt - und Favre scheint seinen Abschied vorzubereiten.

Es läuft die 59. Spielminute. Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland zieht aus zehn Metern halblinker Position ab und trifft den am Boden liegenden Jérôme Boateng am Ellenbogen.

Eine diskutable Szene, bei der Spieler nicht selten wie von der Tarantel gestochen beim Schiedsrichter Elfmeter fordern - oder zumindest, dass sich dieser die Situation selber am Spielfeldrand ansieht.

Schiedsrichter Tobias Stieler jedoch kann in aller Seelenruhe die Hand ans Ohr nehmen und anschließend mit dem rechten Arm in Richtung Eckfahne zeigen, denn beim BVB regt sich nichts. Eine Szene mit Symbolcharakter.

BVB: Zu halbherzig für den Titel

"Man kann den Elfmeter geben. Er berührt den Ball mit dem Ellenbogen und wenn er das nicht macht, geht der Ball vielleicht ins Tor", sagte Lucien Favre nach Spielende auf der Pressekonferenz, gesteht aber sofort ein, dass die Aktion auf dem Feld "schwer zu sehen" war.

"Schwer, sehr schwer", meinte auch Emre Can im Interview bei "Sky", der als ausgemachter Winner-Typ im Winter von Juventus Turin nach Dortmund kam und das ausgemachte Mentalitätsloch stopfen sollte.

Es ist löblich, dass die Protagonisten auf Seiten des BVB eine eventuell spielentscheidende Szene wie diese nicht als alleinige Ursache der Niederlage ausmachen, auf der anderen Seite aber muss die Frage erlaubt sein, warum der BVB in so einem wichtigen Spiel bei so einer kniffligen Szene eher halbherzig agiert.

Immerhin ist gerade nicht nur einfach das erste Heimspiel der Saison verloren gegangen, sondern auch das große Ziel, die Meisterschaft.

Dortmund schreibt den Titel ab

Dass die silberne Schale auch im achten Jahr in Serie nach München geht, daran zweifelt beim BVB angesichts von sieben Punkten Vorsprung bei noch sechs verbleibenden Spielen niemand mehr.

"Ich denke, damit sind alle anderen außer Bayern raus aus dem Titelkampf", gab Abwehrchef Mats Hummels unumwunden zu. Kollege Can stimmte mit ein: "Wir müssen realistisch sein. Wenn nichts passiert, wird Bayern Meister." Und auch "Sky"-Experte Lothar Matthäus ist sich sicher: "Die Bayern können den Champagner kalt stellen, das lassen sie sich nicht mehr nehmen."

Es ist in der tat nur schwer vorstellbar, dass die Bayern in diesem Jahr noch einmal von der Spitze verdrängt werden. Dabei hatte der BVB die große Chance, das Duell um den Titel mit einem Sieg im eigenen Stadion in einen echten Thriller zu verwandeln.

Doch am Ende ließ der Tabellenzweite die nötige Abgezocktheit sowie den absoluten Siegeswillen vermissen. Für die Bayern reicht es eben noch nicht - eine bittere Erkenntnis, die medial in erster Linie Trainer Favre angekreidet werden wird.

Schmeißt Favre nun hin?

Die Ansage zu Saisonbeginn war unmissverständlich. "Wir wollen Meister werden", schallte es aus dem schwarzgelben Lager. Doch Favre schien damit nie zu 100 Prozent d'accord zu sein.

Der Schweizer tippte in einer SID-Umfrage vor dem Saisonstart sogar auf den FC Bayern als kommenden deutschen Meister. Das dürfte bei Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nicht unbedingt gut angekommen sein.

Die Stimmung beim BVB könnte nun, da auch die dritte Titelchance der Saison dahin ist, gar gänzlich kippen. Zumindest deuten Favres Worte nach der Pleite gegen den FC Bayern darauf hin.

"Seit Monaten" würde es heißen, Favre wüsste nicht, wie man Titel gewinnt, beschwerte sich der 62-Jährige im Interview mit "Sky"-Reporter Patrick Wasserziehr. "Ich weiß wie es geht", versicherte Favre und schob vielsagend nach: "Ich werde darüber in ein paar Wochen sprechen."

Wer Favres Karriere in den vergangenen Jahren aufmerksam verfolgt hat, kann sich vorstellen, was diese Worte bedeuten könnten.

