Die beiden Youngster Giovanni Reyna und Erling Haaland sorgen derzeit bei Borussia Dortmund für Aufsehen. Mit Jadon Sancho hat der Bundesligaklub sogar aktuell drei U20-Spieler im Profi-Kader. Und vor allem Sancho hat dem jungen US-Amerikaner geholfen, sich so schnell in der Mannschaft zu etablieren.

Im Interview mit den "Ruhr Nachrichten" sagte Reyna: "Jadon Sancho hilft mir viel, er hat dieselbe Situation erlebt wie ich, als er als 17-Jähriger als Jugendspieler zu Borussia Dortmund kam und bald durchgestartet ist." Reyna nannte auch ein Beispiel:

" Er sagt mir zum Beispiel, dass ich aus gutem Grund dazugehöre. "

Sancho hilft Reyna

Außerdem sei es eine Hilfe, dass mit Haaland (19) und Sancho (19) zwei weitere Teenager im BVB-Team sind. Der US-Amerikaner erklärte: "Das hilft mir natürlich sehr. Ich möchte gern in zwei Jahren auch auf ihrem Niveau sein." Er fügte hinzu:

" Speziell von Jadon versuche ich mir viel abzuschauen. Seine Position ist ja meiner sehr ähnlich. Er ist der, der mir bis hierher am meisten geholfen hat. "

Reyna: "Ich bin ein ziemlich selbstbewusster Junge"

Im vergangenen Sommer wechselte der 17-Jährige von der Akademie des MLS-Klubs New York City FC nach Dortmund in die U19-Mannschaft. Seit Anfang des Jahres steht er im Kader bei den Profis und hat beim BVB noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

Reyna hat sich unter Lucien Favre schnell zu einem wichtigen Spieler entwickelt. So stand er bereits in sieben Bundesligaspielen, in der Champions League gegen PSG und im Pokal für die Profis auf dem Platz.

Im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gelang ihm zudem sein erster Assist als BVB-Profi. Reyna weiß, was er kann:

" Ich bin ein ziemlich selbstbewusster Junge. Ich habe mich bereit gefühlt für diese Herausforderung und habe in mir gespürt, dass ich es schaffen kann. "

Reyna will mit dem BVB die Meisterschaft gewinnen

Und er will noch einiges schaffen. So würde er gerne mit Dortmund noch die Meisterschaft gewinnen. Das Titelrennen in der Bundesliga ist so spannend wie schon lange nicht mehr: Borussia Dortmund liegt mit 48 Punkten nur vier Punkte hinter dem Spitzenreiter FC Bayern München.

"Natürlich ist die Chance da, das Rennen ist sehr eng", sagte Reyna: "Es gibt wahrscheinlich sogar fünf Mannschaften, die noch alle Chancen haben."

Am Samstag trifft der BVB auf Mönchengladbach (18.30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de). Gladbach liegt aktuell in der Tabelle zwei Punkte hinter dem BVB, hat allerdings ein Spiel weniger bestritten.

