Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat nach der Aufhebung der Europapokal-Sperre von Manchester City deutliche Worte gefunden. "Das war insgesamt kein guter Tag für den Fußball", so der 61-Jährige gegenüber dem "kicker". "Das ist auch ein Rückschlag für die UEFA." Watzke ging sogar noch weiter: "Ich würde Manchester City empfehlen, jedes Triumphgeheul einzustellen."

Manchester City war ursprünglich vom Sportgerichtshof CAS für zwei Jahre aus jeglichem europäischen Wettbewerb ausgeschlossen worden, das Urteil wurde jedoch aufgehoben. Auch die Strafe für die Skyblues wurde von 30 auf zehn Millionen Euro herabgesetzt.

Der BVB-Boss nahm die UEFA nun sogar in die Pflicht. Der europäische Fußball-Verband müsse "jetzt versuchen, die Regularien noch deutlicher darzustellen und schärfer zu kontrollieren, um eine noch stringentere Beweisführung an den Tag zu legen. Ich habe in dieser Hinsicht großes Vertrauen zu Aleksander Ceferin."

Champions League "Realitätsverlust": BVB-Neuzugang schießt heftig gegen Ex-Klub - PSG reagiert VOR 6 STUNDEN

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Guardiola kontert Kritik von Klopp und Mourinho

Play Icon WATCH Sané verpasst den Thron knapp: Die zehn teuersten deutschen Fußballer 00:02:44

Premier League Künstler setzt Klopp ein Denkmal: "Wie Gandhi, Genscher oder Gorbatschow" VOR 13 STUNDEN