Im Werben um Milot Rashica von Werder Bremen galt zuletzt RB Leipzig als Favorit. Nun könnte sich aber Borussia Dortmund einschalten. Denn nach Informationen des englischen "Telegraph" hat der BVB den Kosovaren als möglichen Ersatz für Jadon Sancho im Blick. Sportdirektor Michael Zorc meinte gegenüber dem "Kicker": "Wenn Jadon geht, besteht Handlungsbedarf." Eurosport.de macht den Transfer-Check.

RB Leipzig bekommt im Werben um Milot Rashica angeblich weitere namhafte Konkurrenz. Wie der "Telegraph" berichtet, hat auch der BVB Interesse am Noch-Bremer (Vertrag bis 2022).

Lange Zeit galt eigentlich der Bundesliga-Dritte aus Leipzig als klarer Favorit auf eine Verpflichtung Rashicas. Dessen Berater Altin Lala meinte kürzlich gegenüber dem Werder-Fanportal "DeichStube": "Leipzig ist ein interessanter Klub. Trainer und Spielweise passen gut zu Milot."

Werder-Manager Frank Baumann erklärte gegenüber der "Bild" vielsagend: "Bei Milot ist nicht absehbar, dass sich zeitnah etwas tun wird, auch wenn die Interessenten mehr werden." Zu diesen soll auch der BVB gehören, der den 24-Jährigen angeblich als möglichen Ersatz für Jadon Sancho ausgemacht hat. Der junge Enländer wird weiterhin mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht.

Ein Rashica-Transfer nach Leipzig könnte damit auch von Uniteds sportlichem Erfolg abhängen. Denn BVB-Star Sancho knüpft einen Wechsel nach Manchester offenbar an eine nächstjährige Champions-League-Teilnahme der Red Devils.

Vor dem letzten Ligaspiel am Sonntag (26. Juli) gegen Leicester City rangiert United auf dem dritten Rang (63 Punkte). Knapp dahinter liegen allerdings der FC Chelsea (63) und Leicester (62) auf der Lauer. Die ersten vier Teams in der Premier League erhalten einen Startplatz in der Königsklasse.

Auch bei der Ablösesumme für Sancho trennen den BVB und Manchester United laut "Telegraph" zwar noch 20 Millionen Pfund (rund 22 Millionen Euro). Sollten sich die beiden Vereine aber einigen, könnte Leipzig den Poker um Rashica an Dortmund verlieren.

Denn laut "Bild" ist RB bisher nicht bereit, die geforderte Ablösesumme für Rashica über 25 Millionen Euro zu bezahlen. Zudem sollen mehrere italienische Vereine am Angreifer interessiert sein. Zumindest ein Transfer zum AC Mailand ist wohl nach dem geplatzten Deal mit Ralf Rangnick vom Tisch.

Eurosport-Check: An Interessenten mangelt es bei Milot Rashica nicht. Vor allem in der Hinrunde der abgelaufenen Bundesligasaison zeigte der Kosovare starke Leistungen (sieben Tore, drei Vorlagen). Leipzig dürfte nach den Aussagen von Rashicas Berater immer noch der Favorit auf eine Verpflichtung sein, zumal ein Transfer von Jadon Sancho weiterhin mehr als unsicher ist. Sollte der Engländer allerdings tatsächlich für die kolportierte Summe von mindestens 100 Millionen Euro wechseln, hätten die Dortmunder beste finanzielle Voraussetzungen, um den Leipzigern einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Transferwahrscheinlichkeit zum BVB: 30 Prozent

