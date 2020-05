Jadon Sancho wechselte 2017 zu Borussia Dortmund und entwickelte sich dort zum Leistungsträger. Doch der 20-Jährige wird den Klub möglicherweise im Sommer verlassen. Laut "Sun" hat der BVB mit Charlie Webster bereits einen Spieler im Visier, aus dem der Bundesligaklub offenbar den "next Sancho" machen will. Der 16-Jährige wird aktuell in der Stamford Bridge-Akademie in London ausgebildet.

Charlie Webster spielt derzeit beim FC Chelsea in der Jugendmannschaft und in Englands U18-Nationalmannschaft. Das Nachwuchstalent wurde vergangene Saison beim "Kevin-De-Bruyne-Under-15s-Cup" in Belgien zum Spieler des Turniers gewählt und zählt zu den aufsteigenden Spielern in der Stamford Bridge-Akademie.

Borussia Dortmund ist offenbar auf den Youngster aufmerksam gemacht worden und will den 16-Jährigen nun nach Deutschland holen, so wie sie es 2017 mit Jadon Sancho machten. Der 20-Jährige kam damals von Manchester City in die Bundesliga und entwickelte sich beim BVB zum Leistungsträger und Torjäger.

Ein Abgang von Sancho im Sommer gilt jedoch als wahrscheinlich. Der Vertrag von Sancho beim BVB läuft noch bis 2022. In der jüngeren Vergangenheit wurde er immer wieder mit einem Wechsel zu den beiden Premier-League-Topklubs Manchester United und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht.

