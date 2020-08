Jadon Sancho spielt auch in der kommenden Saison für Borussia Dortmund

Nach Sportdirektor Michael Zorc hat auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke versichert, dass Jungstar Jadon Sancho in der kommenden Saison das Trikot von Borussia Dortmund tragen wird. "Definitiv heißt für einen Westfalen definitiv. Und definitiv lässt wenig bis Null Spielraum für Interpretationsspielraum. Und es gibt keinen Interpretationsspielraum", sagte er im "RTL/ntv"-Interview.

Jadon Sancho (Vertrag bis 2023) war zuletzt immer wieder mit dem englischen Rekordmeister Manchester United in Verbindung gebracht worden.

"Jadon wird nächste Saison beim BVB spielen. Die Entscheidung ist definitiv", hatte Michael Zorc am Montag nach der Ankunft in Bad Ragaz erklärt. In englischen Medien war daraufhin über einen Bluff spekuliert worden. Als Ablösesumme für den 20 Jahre alten englischen Nationalspieler hatte der BVB 120 Millionen Euro aufgerufen.

Watzke über Bundesliga-Saison: "Ein offizielles Ziel wird es nicht geben"

Im Interview mit der "RTL/ntv"-Redaktion verzichtete Hans-Joachim Watzke erneut auf eine klare Zielsetzung für die kommende Bundesliga-Saison. "Ein offizielles Ziel wird es dieses Jahr nicht geben. Wer daraus allerdings die Ableitung trifft, dass wir nicht ambitioniert wären, den werden wir möglicherweise eines Besseren belehren", sagte Watzke und fügte an: "Du erreichst kein einziges Ziel, in dem Du es möglichst lautstark proklamierst."

Die Dortmunder Spieler gingen zuletzt deutlich offensiver mit ihren Zielen um. Nach acht Jahren in Folge wollen sie Rekordchampion Bayern München vom Thron stoßen.

Er könne da "keinen Dissens erkennen", hatte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl im "SID"-Interview im Schweizer Bad Ragaz erklärt: "Nur, weil wir als Klub nicht öffentlich Ziele benennen, heißt das nicht, dass wir nicht unverändert maximal ambitioniert sind." Man werde "keinen unserer Spieler bremsen". Er finde es zudem gut, "dass die Jungs sich verbal selbst fordern."

