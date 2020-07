Der Transfer von Jude Bellingham zu Borussia Dortmund könnte offenbar schon in knapp einer Woche verkündet werden. Wie die vereinsnahe "WAZ" berichtet, müssen zwischen Birmingham City und dem BVB vor allem noch juristische Details geklärt werden. Angeblich einigten sich die beiden Vereine aber bereits auf eine Ablösesumme zwischen 20 und 25 Millionen Euro.

Der 17-Jährige gilt als eines der größten Mittelfeldtalente Englands und wurde unter anderem auch von Manchester United umworben. Zuletzt soll außerdem noch der FC Bayern in den Poker um Bellingham eingestiegen sein.

Der Youngster habe sich aber für Dortmund entschieden, weil er dort die besten Entwicklungschancen sieht. Bei der Entscheidung Bellinghams dütfte sicher auch das Beispiel von Jadon Sancho eine Rolle spielen, der 2017 im gleichen Alter zum BVB kam und dort zum Star aufstieg.

Mittlerweile gehört Sancho zu den wertvollsten Jungspielern Europas (Marktwert laut transfermarkt.de: 117 Millionen Euro).

Nach Informationen der "WAZ" könnte der Wechsel von Bellingham nach dem Ende der Zweitligasaison in England offiziell verkündet werden. Am 22. Juli findet der letzte Spieltag in der Championship statt. Der Mittelfeldspieler könnte also gegen Derby County sein letztes Match für Birmingham bestreiten.

