Nachdem Youssoufa Moukoko von BVB-Trainer Lucien Favre in den Profi-Kader berufen wurde, erhält offenbar mit Ansgar Knauff ein weiterer Youngster die Chance, sich in der Profi-Mannschaft von Borussia Dortmund zu beweisen. Laut den "Ruhr Nachrichten" soll sich das 18-jährige Nachwuchstalent zunächst im Training für höhere Aufgaben empfehlen.

Knauff konnte zuletzt in der U19-Bundesliga West überzeugen und zählte zu den absoluten Leistungsträgern seines Teams. In der abgebrochenen U19-Saison erzielte der Offensivspieler in 18 Einsätzen fünf Tore und legte sieben Treffer vor.

Bundesliga Bellingham und kein Ende: Warum Dortmund so ein Talente-Magnet ist 26/07/2020 AM 09:08

Der 18-Jährige kann zwar noch ein Jahr lang in der U19 von Dortmund spielen, soll nun aber langsam in die Profimannschaft des BVB herangeführt werden. Vereinsintern zählt der Youngster neben Moukoko zu den größten Hoffnungsträgern.

Das könnte Dich auch interessieren: Immer volles Risiko: Die Gratwanderung des Julian Brandt

Play Icon WATCH Wer kommt, wer geht? So ist der Stand beim BVB 00:02:14

Bundesliga Plötzlich ersetzbar? Die prekäre Situation von Witsel beim BVB 24/07/2020 AM 06:16