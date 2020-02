Der Dortmunder Star zeigte sich aber zuversichtlich, dass er "in den nächsten Wochen wieder bei der Mannschaft sein kann".

Auch ohne Reus präsentierte sich der BVB zuletzt in guter Form und will seine Titelambitionen mit einem Sieg im Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) wahren.

Angesichts der anstehenden Belastungen könnte Favre die ein oder andere Veränderung in der Startelf vornehmen. "Das sind Überlegungen", sagte der Schweizer und warnte vor dem kommenden Gegner: "Freiburg kann gefährlich sein. Freiburg ist eine Mannschaft mit Qualität."

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Nagelsmann verrät: Bei diesen Themen tausche ich mich mit Guardiola aus