Erschreckend schwacher BVB, Big Points für den FSV Mainz 05 im Abstiegskampf. Borussia Dortmund hat sich im Heimspiel am 32. Spieltag alles andere als mit Ruhm bekleckert und musste sich mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Während Thorgan Hazard nach Abpfiff vom vielleicht "schlechtesten Spiel zuhause" sprach, lobte Jean-Paul Boëtius den Teamgeist und Zusammenhalt der Mainzer. Die Stimmen zum Spiel.

Viele Dortmunder stellten sich am Mittwochabend nicht der Presse. Ein klares Zeichen, dass die Mannschaft von Lucien Favre nach dem erschreckend schwachen Auftritt gegen die Mainzer bedient war.

Einer, der dennoch sprach, war Thorgan Hazard. Und der wurde gleich in seiner ersten Aussage deutlich: "Heute hat alles gefehlt. Vielleicht war es das schlechteste Spiel von uns zuhause", sagte der 27-Jährige im Interview bei "Sky" über die Leistung der Schwarz-Gelben: "Mainz hat gut gekämpft. In der ersten Halbzeit hatten sie eine Chance und haben das Tor gemacht. Von uns war es heute in allen Belangen nicht genug."

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Lizenzspielerabteilungsleiter Sebastian Kehl: "Wir haben definitiv zu wenig investiert. Die Mainzer wollten unbedingt gewinnen und sind insgesamt neun Kilometer mehr gelaufen. Von uns war es viel zu wenig, das müssen wir uns ankreiden."

Dass es für den BVB, nachdem der FC Bayern die Meisterschaft am Dienstagabend klargemacht hatte und die Teilnahme an der Champions League bereits in trockenen Tüchern ist, um nichts mehr ging, wollte der 40-Jährige als Ausrede nicht zählen lassen: "Nach dem Spiel heute muss man sich die Kritik gefallen lassen. Ich hatte unter der Woche nicht das Gefühl, dass es einen Spannungsabfall im Training gab. Heute war das aber zu sehen. Da muss sich jeder hinterfragen. Die nötige Gier war heute nicht zu sehen."

Die weiteren Stimmen:

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) ...

... über das Spiel: "Wir haben den Gegner ein wenig unterschätzt. Wir haben nicht gut zusammen verteidigt. Wir haben das nicht gut gemacht."

Achim Beierlorzer (Trainer FSV Mainz 05) ...

... über den wichtigen Sieg: "Es war eine super Leistung meiner Mannschaft im Kollektiv. Wir haben die Räume eng gemacht und irgendwann dann die Nadelstiche gesetzt."

... über Torschütze Jonathan Burkardt: "Er ist ein ganz, ganz fleißiger Spieler. Fleißig und schnell. Er musste in dieser Saison Geduld zeigen. Heute hat er sich mit seiner Zielstrebigkeit belohnt. Er ist ein toller Junge, der das Herz am richtigen Fleck hat. Wir haben gesagt: 'Ein frischer Johnny Burkardt kann uns heute helfen'. Dass er uns natürlich so hilft, solche Geschichten schreibt nur der Fußball."

Jean-Paul Boëtius (FSV Mainz 05) ...

... über die Leistung der Mainzer: "Heute waren wir einfach alle gemeinsam auf dem Platz. Diese drei Punkte zählen eigentlich doppelt. Es war ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Wir haben sehr gut füreinander verteidigt, haben alle Passwege zugemacht und es sehr eng gemacht. Ein Kompliment an die Mannschaft."

